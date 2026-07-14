Akamai Advanced API Security for IBM

Aumenta la sicurezza delle API in tutta l'azienda con funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale (AI)
Le API svolgono un ruolo fondamentale nel guidare la trasformazione, facilitando l’integrazione di applicazioni e sistemi software e consentendo uno scambio di dati senza soluzione di continuità. Questo ha portato a un’esplosione nell’utilizzo delle API, con un recente sondaggio che mostra come un’organizzazione media abbia 15.564 API in uso e un tasso di crescita del 201% negli ultimi 12 mesi.
Tuttavia, con la crescente diffusione delle API aumentano le possibilità di problemi legati alla sicurezza, soprattutto quando le API non sono gestite o protette in modo adeguato. Ciò include attacchi da parte di malintenzionati per sfruttare le vulnerabilità delle API, uno dei principali vettori di attacco per le applicazioni web. Sebbene i gateway API e i firewall per le app Web forniscano un livello di sicurezza, molti settori e aziende stanno iniziando a richiedere ulteriori funzionalità di sicurezza personalizzate per le loro API, per superare in astuzia gli attori delle minacce di domani.
IBM, leader nella gestione delle API e dei gateway applicativi, collabora con Akamai Security, leader nella sicurezza per le API, per offrire funzionalità avanzate di sicurezza per le API. Questa soluzione congiunta ti aiuterà a raggiungere nuovi livelli di sicurezza.
Identifica e assegna priorità in modo intelligente alle potenziali vulnerabilità. Correggi manualmente, semi-automaticamente o in modo completamente automatico.
Individua prima le vulnerabilità e i problemi e assegna le priorità in base all’impatto per ridurre i costi di correzione.
Monitora costantemente la conformità ai requisiti normativi, agli standard di settore e alle politiche interne.
Conduci l’analisi del traffico in tempo reale con il rilevamento automatico dell’AI e del machine learning e utilizza la correzione automatica per bloccare gli attacchi in tempo reale.
Utilizza la classificazione dei dati e l’analisi context-aware per creare un inventario accurato e completo delle API e garantire che tutte siano gestite e protette.
Identifica le configurazioni errate e le vulnerabilità e allineati alle best practice di sicurezza delle API utilizzando le fasi di correzione suggerite.
Monitora tentativi di intrusione e perdita di dati, violazioni delle policy, comportamenti sospetti e attacchi API. Previeni attacchi e abusi in tempo reale con correzione parziale o completamente automatizzata.
Distribuisci on-premise o su qualsiasi cloud per la massima flessibilità e scelta.