Sfida di business

Nelle economie moderne, le autorità portuali e le agenzie doganali hanno molteplici obiettivi:

L'aumento delle minacce globali come il terrorismo e la concorrenza globale sta costringendo le autorità a trovare il delicato equilibrio tra questi obiettivi. Controllare ogni singolo movimento delle merci non è pratico, quindi le autorità si affidano a controlli mirati per valutare le situazioni più sospette

Soluzione

Advanced Cargo Analytics mette a disposizione delle autorità la potenza delle moderne analisi per eseguire una valutazione del rischio in tempo reale sulla base dei documenti disponibili, quali lettere di vettura aeree, polizze di carico marittime e dichiarazioni doganali.

I profili di rischio automatizzati vengono utilizzati per eseguire la valutazione dei rischi, mentre l'analisi dei dati storici viene utilizzata per consentire un miglioramento continuo.

Advanced Cargo Analytics può essere utilizzato come strumento di selezione completamente automatizzato o come strumento di supporto decisionale in cui vengono utilizzati documenti di input e rischi rilevati, aiutando l'utente a prendere una decisione finale.