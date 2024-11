Contributi e spese

Da oltre un secolo, IBM è un datore di lavoro e un investitore nei Paesi e nelle comunità in cui opera, compresi gli Stati Uniti. Come parte della sua difesa delle politiche pubbliche, IBM mantiene una rete di Senior State e Senior Location Executive in quasi tutti gli stati e territori degli Stati Uniti che, oltre alle loro normali responsabilità aziendali, aiutano anche a rappresentare IBM nelle comunità in cui operiamo.

Lavorando sotto la direzione di IBM Government and Regulatory Affairs e IBM Corporate Citizenship, questi dirigenti possono rappresentare l'azienda in occasione di eventi della comunità locale, nelle organizzazioni imprenditoriali statali e locali e con funzionari governativi statali e locali. Almeno una volta all'anno, i Senior State and Senior Location Executive sono invitati a Washington per partecipare a un evento di patrocinio di due giorni organizzato da IBM Government and Regulatory Affairs, dove vengono informati sulle questioni di politica pubblica e tengono riunioni con i membri del Congresso dei loro stati e distretti d'origine.

Di tanto in tanto, questi dirigenti collaboreranno con IBM Government and Regulatory Affairs per ospitare funzionari eletti presso le strutture IBM negli Stati Uniti per essere informati sulle attività commerciali dell'azienda o sugli sviluppi tecnologici. Tuttavia, come specificato nella Sezione 6.6 delle Linee guida di condotta aziendale, le campagne politiche o le elezioni non sono consentite sulle proprietà di IBM. Il tempo e le spese del personale IBM che si occupa di lobbying di base sono monitorati da IBM Government and Regulatory Affairs e inclusi nei rapporti trimestrali federali sul lobbying di IBM.