Se sei professionista del mainframe e soddisfi già i benchmark per le competenze in quest'ambito in quanto hai conseguito un certificato professionale IBM, adesso esiste una procedura accelerata per ottenere la versione z/OS v3.1 che riconosce il tuo apprendimento pregresso (RPL).

I prestigiosi certificati professionali IBM si ottengono completando un rigoroso percorso di 50-80 ore di corsi online di autoapprendimento, video, simulazioni, quiz ed esami che insegnano, valutano e stabiliscono un benchmark per le competenze nell'ambito del mainframe nei ruoli chiave di quest'ultimo. Sono disponibili su z/OS v2.4, su z/OS v2.5 e ora anche su z/OS v3.1.

Il punto di forza di queste certificazioni IBM è l'ampiezza e la profondità delle competenze acquisite attraverso rigorosi percorsi di apprendimento, ma i professionisti del mainframe non vogliono completare dalle 50 alle 80 ore di formazione ogni volta che devono aggiornare le loro competenze. Per servire al meglio la forza lavoro del mainframe, Interskill ha collaborato con IBM e Credly per sviluppare un nuovo percorso accelerato per ottenere la versione z/OS v3.1 tenendo conto dell'apprendimento pregresso.

Per passare da un certificato professionale IBM z/OS v2.4 o z/OS v2.5 a un certificato z/OS v3.1, adesso i professionisti del mainframe possono completare un percorso di apprendimento condensato di sole 8 ore di corsi online, video, simulazioni, quiz ed esami di autoapprendimento.

Ribadiamo che questi percorsi di aggiornamento sono riservati solo a coloro che hanno ottenuto con successo una versione precedente del certificato professionale IBM in questione. I certificati ottenuti tramite questo percorso di aggiornamento presentano la dicitura "RPL", chiaramente indicata sul badge digitale.

Certificati professionali IBM disponibili per ruoli chiave nell'ambito del mainframe IBM Z:

Certificato di programmatore di applicazioni mainframe IBM (livello I o livello II)

Certificato di programmatore di sistemi mainframe IBM (livello I, livello II o livello III)

Certificato di operatore di sistemi mainframe IBM (livello I, livello II o livello III)

Certificato di amministratore della sicurezza RACF del mainframe IBM (livello I o livello II)

Certificato di responsabile tecnico del mainframe IBM (livello I)

