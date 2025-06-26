Presentazione delle azioni principali in IBM Turbonomic: l'ottimizzazione del cloud inizia qui

26 Giugno 2025
Siamo lieti di annunciare il lancio di Top Actions, una nuova funzionalità di IBM Turbonomic progettata per semplificare e accelerare il tuo percorso di ottimizzazione.
Top Actions è una funzionalità intelligente e intuitiva che aiuta gli utenti a identificare e dare priorità rapidamente alle azioni più efficaci e senza interruzioni nei loro cloud. Sfruttando la classificazione intelligente delle azioni e le categorie, Top Actions fornisce le raccomandazioni più preziose, chiaramente raggruppate e classificate, in modo da poter prendere decisioni sicure più velocemente.
I team di CloudOps sono costantemente sotto pressione per ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi, senza farsi seppellire da un grande volume di raccomandazioni. Gli utenti di Turbonomic ci hanno detto che mentre la piattaforma genera potenti insight, l'enorme volume di azioni può essere travolgente. Senza un metodo chiaro per stabilire le priorità, si rischia di perdere miglioramenti critici delle prestazioni o opportunità di risparmio sui costi.
Top Actions affronta queste sfide in modo diretto:
Ciò significa meno tempo dedicato a filtrare i consigli e più tempo a realizzare valore.
Nei primi test, i clienti che utilizzavano Top Actions hanno riportato tempi di esecuzione più rapidi delle attività di ottimizzazione, e molti hanno notato una maggiore fiducia nel processo decisionale. Facendo emergere per prime le azioni più pertinenti, i team possono agire con decisione ed evitare la paralisi dell'analisi che spesso accompagna gli ambienti cloud su larga scala. Questa efficienza non solo accelera il ROI, ma aiuta anche i team a rimanere agili nelle operazioni cloud dinamiche.
Top Actions è stato creato appositamente per i professionisti CloudOps responsabili dell'esecuzione di azioni di Turbonomic e della promozione di risultati misurabili. Che il tuo obiettivo sia ridurre la spesa per il cloud o prevenire interruzioni del servizio, Top Actions ti aiuta a concentrarti su ciò che conta di più.
Un responsabile di CloudOps ha dichiarato: "Prima di Top Actions, abbiamo passato troppo tempo a cercare di capire quali consigli seguire per primi. Ora le azioni più efficaci, sia in termini di prestazioni che di risparmio, sono proprio davanti a noi, chiaramente prioritarie e facili da eseguire".
Top Actions è ora disponibile sulla home page di Cloud in Turbonomic. Basta accedere per vedere il nuovo widget in azione. Puoi anche visitare la documentazione di Turbonomic per maggiori informazioni su come iniziare.
Sebbene la versione iniziale si concentri sulle azioni cloud, stiamo già lavorando per espandere il supporto ad altri ambienti.