Presentazione delle azioni principali in IBM Turbonomic: l'ottimizzazione del cloud inizia qui

Top Actions è stato creato appositamente per i professionisti CloudOps responsabili dell'esecuzione di azioni di Turbonomic e della promozione di risultati misurabili. Che il tuo obiettivo sia ridurre la spesa per il cloud o prevenire interruzioni del servizio, Top Actions ti aiuta a concentrarti su ciò che conta di più.

Un responsabile di CloudOps ha dichiarato: "Prima di Top Actions, abbiamo passato troppo tempo a cercare di capire quali consigli seguire per primi. Ora le azioni più efficaci, sia in termini di prestazioni che di risparmio, sono proprio davanti a noi, chiaramente prioritarie e facili da eseguire".