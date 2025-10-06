Intelligenza artificiale

IBM lancia watsonx.data developer edition: gratuita, locale e pronta a potenziare il tuo prossimo prototipo

Pubblicato 10/06/2025

Autore

Edward Calvesbert

Vice President, Product Management - watsonx.data

IBM

IBM è lieta di annunciare il lancio di watsonx.data developer edition, un'applicazione desktop gratuita che rende più facile che mai, per sviluppatori e ingegneri dei dati, esplorare, creare prototipi e apprendere in un ambiente completo di data lakehouse.

Risolvere la complessità della gestione del data lake

I data lakehouse offrono la flessibilità dei data lake e le prestazioni dei data warehouse. Tuttavia, per molti sviluppatori, la gestione e l'esecuzione di query su questi ambienti può essere scoraggiante. Le configurazioni tradizionali richiedono competenze tecniche approfondite, configurazioni complesse e infrastrutture costose.

Con watsonx.data developer edition, IBM rimuove queste barriere. Sviluppatori, ingegneri di dati e data scientist possono ora configurare un ambiente di data lake completo in pochi minuti, senza preoccuparsi delle dipendenze dal cloud, della complessità dell'infrastruttura o delle versioni di prova a tempo limitato.

Un'esperienza orientata agli sviluppatori

L'edizione per sviluppatori è preconfigurata con il set di strumenti e componenti più completo sul mercato:

  • Più motori di lakehouse, come Presto e Spark
  • Set di dati di esempio per iniziare subito
  • Supporto completo dei dati locali, per utilizzare i propri set di dati senza problemi di privacy o conformità

Non si tratta solo di una sandbox. È un ambiente completo di data lakehouse per utente singolo, gratuito per sempre. Puoi installarlo sul suo desktop, sperimentare con i dati e creare bozze concettuali al tuo ritmo, senza date di scadenza o complessità di licenza.

IBM watsonx.data developer edition non si limita all'interrogazione e gestione dei dati, bensì è progettata anche per accelerare l'innovazione. Gli sviluppatori possono:

  • Preparare, pulire e analizzare set di dati per progetti di AI
  • Testa e itera rapidamente i prototipi in un ambiente locale sicuro

Per un'adozione ottimale, IBM offre:

  • Processi di installazione e disinstallazione semplificati: nessuna chiave, nessun limite
  • Documentazione completa e risorse di apprendimento
  • Supporto della community Watsonx, in cui gli sviluppatori possono scambiare conoscenze e best practice

Dal prototipo alla produzione con IBM

Dopo avere esplorato watsonx.data developer edition, passare alla versione Enterprise è semplice e il tuo lavoro prosegue senza ulteriori sforzi. Le API riutilizzabili ti aiutano a spostarlo in produzione, risparmiando tempo. Inoltre, se vuoi provare le più recenti funzionalità di AI generativa, puoi facilmente iscriverti alla versione di prova SaaS e provare a utilizzare la soluzione in un ambiente completamente gestito.

IBM consente agli sviluppatori di apprendere, creare e innovare con sicurezza, offrendo al contempo un percorso chiaro verso distribuzioni pronte per l'uso aziendale. Che tu stia esplorando architetture lakehouse o costruendo prove di concetto, l'edizione per sviluppatori è il modo più veloce per iniziare.

Inizia oggi stesso

IBM watsonx.data developer edition è ora disponibile ed è gratis per sempre. Scaricala oggi stesso.

Scarica watsonx.data developer edition
Partecipa al nostro prossimo webinar per saperne di più
Prova watsonx.data

Scopri di più Scarica watsonx.data developer edition Partecipa al nostro prossimo webinar per saperne di più Prova watsonx.data