IBM lancia watsonx.data developer edition: gratuita, locale e pronta a potenziare il tuo prossimo prototipo

Dopo avere esplorato watsonx.data developer edition, passare alla versione Enterprise è semplice e il tuo lavoro prosegue senza ulteriori sforzi. Le API riutilizzabili ti aiutano a spostarlo in produzione, risparmiando tempo. Inoltre, se vuoi provare le più recenti funzionalità di AI generativa, puoi facilmente iscriverti alla versione di prova SaaS e provare a utilizzare la soluzione in un ambiente completamente gestito.

IBM consente agli sviluppatori di apprendere, creare e innovare con sicurezza, offrendo al contempo un percorso chiaro verso distribuzioni pronte per l'uso aziendale. Che tu stia esplorando architetture lakehouse o costruendo prove di concetto, l'edizione per sviluppatori è il modo più veloce per iniziare.