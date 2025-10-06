IBM lancia watsonx.data developer edition: gratuita, locale e pronta a potenziare il tuo prossimo prototipo

IBM è lieta di annunciare il lancio di watsonx.data developer edition, un'applicazione desktop gratuita che rende più facile che mai, per sviluppatori e ingegneri dei dati, esplorare, creare prototipi e apprendere in un ambiente completo di data lakehouse.
I data lakehouse offrono la flessibilità dei data lake e le prestazioni dei data warehouse. Tuttavia, per molti sviluppatori, la gestione e l'esecuzione di query su questi ambienti può essere scoraggiante. Le configurazioni tradizionali richiedono competenze tecniche approfondite, configurazioni complesse e infrastrutture costose.
Con watsonx.data developer edition, IBM rimuove queste barriere. Sviluppatori, ingegneri di dati e data scientist possono ora configurare un ambiente di data lake completo in pochi minuti, senza preoccuparsi delle dipendenze dal cloud, della complessità dell'infrastruttura o delle versioni di prova a tempo limitato.
L'edizione per sviluppatori è preconfigurata con il set di strumenti e componenti più completo sul mercato:
Non si tratta solo di una sandbox. È un ambiente completo di data lakehouse per utente singolo, gratuito per sempre. Puoi installarlo sul suo desktop, sperimentare con i dati e creare bozze concettuali al tuo ritmo, senza date di scadenza o complessità di licenza.
IBM watsonx.data developer edition non si limita all'interrogazione e gestione dei dati, bensì è progettata anche per accelerare l'innovazione. Gli sviluppatori possono:
Per un'adozione ottimale, IBM offre:
Dopo avere esplorato watsonx.data developer edition, passare alla versione Enterprise è semplice e il tuo lavoro prosegue senza ulteriori sforzi. Le API riutilizzabili ti aiutano a spostarlo in produzione, risparmiando tempo. Inoltre, se vuoi provare le più recenti funzionalità di AI generativa, puoi facilmente iscriverti alla versione di prova SaaS e provare a utilizzare la soluzione in un ambiente completamente gestito.
IBM consente agli sviluppatori di apprendere, creare e innovare con sicurezza, offrendo al contempo un percorso chiaro verso distribuzioni pronte per l'uso aziendale. Che tu stia esplorando architetture lakehouse o costruendo prove di concetto, l'edizione per sviluppatori è il modo più veloce per iniziare.
IBM watsonx.data developer edition è ora disponibile ed è gratis per sempre. Scaricala oggi stesso.
