Questo white paper offre una prospettiva sulle opportunità per migliorare i servizi di dati utilizzando l'AI generativa per supportare il lavoro dei professionisti dei dati. Illustra vari esempi e sottolinea le funzionalità indipendenti dalla piattaforma tecnologica utilizzata da IBM® Consulting per i servizi di dati.

AI Academy: la gestione dei dati è il segreto dell’AI generativa?

AI Academy consiste in una serie di video per aiutare i leader aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti nell'AI in grado di favorire la crescita. In questo episodio, scoprirai perché è essenziale disporre di dati di alta qualità per utilizzare l'AI generativa in modo efficace.