È inoltre necessario considerare nuovi ruoli per regolare in modo efficace l'utilizzo dell’AI e dell’automazione IT. Ad esempio, potresti dover assumere un responsabile dell’etica dell’AI. O forse avrai bisogno anche di un esperto oppure di un consiglio per l'etica dell'AI. O magari saranno necessari tutti e tre. Ci sono anche nuovi ruoli che stanno rapidamente emergendo al di fuori di queste mansioni di supervisione, tra cui ingegneri di AI prompt e deep learning, sviluppatori di AI chatbot, progettisti e revisori di AI, solo per citarne alcuni. Tutti questi ruoli avranno bisogno di linee guida chiare su come operare in modo responsabile.



Queste complesse conversazioni non hanno risposte semplici, ma è necessario che abbiano luogo quanto prima. L’AI sta provocando cambiamenti epocali: il World Economic Forum prevede che entro il 2025 queste nuove tecnologie metteranno a rischio 85 milioni di posti di lavoro a livello globale. Tuttavia, il Forum prevede anche la nascita di 97 milioni di nuovi ruoli.1 Questa forza lavoro emergente è quella in cui gli esseri umani, potenziati dall'AI, dovranno essere guidati da regole basate su un rigoroso senso dell'etica.



