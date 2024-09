L'AI generativa ha il potenziale per trasformare radicalmente ogni aspetto del marketing e il 76% dei CMO intervistati ha dichiarato che è fondamentale per rimanere competitivi1. Le aziende dispongono da tempo dei dati per creare contenuti ed esperienze iper-personalizzati, ma finora gli operatori del marketing non avevano il potere per sfruttarli. Usando la piattaforma watsonx, IBM può potenziare la supply chain dei contenuti con l'AI generativa, in modo da creare contenuti personalizzati e conformi al marchio su larga scala e integrarli senza soluzione di continuità con i workflow e le piattaforme esistenti.

Da oltre un decennio IBM aiuta i clienti a usare un'AI affidabile in questo settore. Con 21.000 professionisti esperti nell'AI, oltre 1.000 consulenti nei nostri centri di eccellenza AI e partnership d'eccellenza a livello globale con piattaforme leader di marketing ed esperienza cliente (CX) come Adobe, Salesforce, SAP, possiamo progettare la soluzione giusta, sulle piattaforme giuste, per soddisfare le tue specifiche esigenze di marketing.