Assisti alla creazione e al viaggio inaugurale della Mayflower Autonomous Ship (MAS), la prima nave completamente autonoma. Creata da Promare e alcuni partner, questa nave senza equipaggio funziona a energia solare e utilizza l'AI, l'automazione, il cloud e le tecnologie edge di IBM per fornire un'alternativa più sicura ed economica alle navi con equipaggio. Progettata per l'esplorazione marina a lungo termine, MAS raccoglierà dati oceanici per problemi critici come il riscaldamento globale, l'inquinamento e gli impatti sulla vita marina. Guarda come è andata in una docuserie in più parti.