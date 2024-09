TruQua, un'azienda IBM, offre servizi di consulenza strategica in materia di trasformazione finanziaria ed è specializzata nella fornitura di soluzioni finanziarie moderne ad Aziende Fortune 500.

TruQua offre un servizio impeccabile, competenze specialistiche, esperienza leader del settore, metodologie di trasformazione aziendale e know-how sui software SAP e non SAP per aiutare le organizzazioni a rimanere in pista e a raggiungere gli obiettivi aziendali critici. Attraverso la gestione dei progetti, l'innovazione dei software, la leadership di pensiero, l'implementazione e la distribuzione strategica, il team di TruQua fornisce servizi di alto valore ai clienti per cui lavora. TruQua ha una comprovata esperienza di successo nell'aiutare le organizzazioni a ridisegnare i loro processi finanziari, sfruttando i dati più recenti, l'AI, l'automazione e la tecnologia cloud al fine di trasformare l'attività finanziaria in un vantaggio competitivo.