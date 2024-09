I processi di core business hanno operato per anni nei loro silos tradizionali, generalmente trascurati, senza un vero ripensamento. Nonostante il potenziale derivante dall’integrazione delle informazioni tra le varie funzioni, i modelli operativi faticano a raggiungere una reale gestione del cambiamento e a ottimizzare una visione digitale unificata.

Il Business Process Reengineering (BPR) esamina in modo critico i processi fondamentali per individuare e riprogettare le aree che necessitano di miglioramenti. Oltre a creare nuovi processi con flussi di lavoro intelligenti che favoriscano la redditività, eliminino le ridondanze e diano priorità al risparmio dei costi.

Facendo un passo indietro, gli strateghi possono analizzare aree come la supply chain, l'esperienza del cliente e le operazioni finanziarie, in modo che gli esperti di servizi BPR possano incorporare le tecnologie emergenti e rivedere i processi esistenti per migliorare l'azienda in modo olistico.