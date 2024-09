Uno dei maggiori ostacoli per l'espansione del cloud di qualsiasi organizzazione è il costo. Se "pagamento a consumo" suona più come "pagamento in crescita", nasce il dubbio: il cloud sta effettivamente riducendo la spesa? La nostra infrastruttura è conforme? Le nostre politiche vengono rispettate?

IBM Multicloud aiuta a rispondere a queste domande. I dashboard intuitivi e le funzionalità di automazione ti offrono pieno controllo e trasparenza per quanto riguarda le tue risorse cloud e i costi su Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Openshift, Kubernetes e VMware on-premise, così che in caso di dubbi tu possa sempre avere risposte precise a portata di pochi clic.