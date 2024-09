IBM Assembly and Test è leader mondiale nella tecnologia, nei prodotti e nei servizi di packaging per semiconduttori. Il suo stabilimento di Bromont, in Canada, offre servizi di assemblaggio e test di flip chip avanzati. Con una superficie di oltre 250.000 metri quadrati e una struttura di sviluppo, C2MI, da quasi 50.000 metri quadrati, è il più grande sito di produzione del Nord America.

Disponibili funzionalità di progettazione e modellazione del substrato

Linea di assemblaggio automatizzata per la fotonica

Approccio di co-packaging per assemblaggio e test dell'ottica; è inoltre disponibile un ADK

Regole di base per la progettazione a supporto di applicazioni a corrente molto elevata e ad alta potenza

I servizi di test includono test a livello di wafer, modulo e sistema, nonché test in linea

Sono presenti attrezzature di test per burn-in, sonda wafer e test del package

Le funzionalità di test includono opzioni logiche, SRAM, analogiche, a segnale misto, RF e fotoniche al silicio

In grado di gestire prodotti ITAR e Trusted per il mercato A&D; inserito nel programma Trusted Foundry del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti