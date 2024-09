Per stare al passo con i cambiamenti del mercato è necessario un core digitale leggero che consenta alle organizzazioni di innovare rapidamente i propri processi e flussi di lavoro. Per i clienti SAP, ciò significa trasferire il loro ERP sul cloud S/4HANA. Si tratta di una trasformazione completa che richiede partner con competenze e tecnologie all’avanguardia.

BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP, premium supplier option accelera e semplifica l'implementazione di S/4HANA in IBM Cloud con un unico partner affidabile che si occupa di gestire il tutto, dai servizi di consulenza e di implementazione al cloud IaaS e fino alla gestione delle applicazioni e dell'infrastruttura.