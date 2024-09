Con la nostra esperienza di onboarding semplificata, self-service e accelerata, non è mai stato così facile collaborare e iniziare a vendere su IBM Cloud.

Con una gamma di software e servizi in continuo aumento, il nostro catalogo funge da canale di vendita digitale per consegnar e rivendere prodotti ai clienti IBM Cloud in tutto il mondo. E dal punto di vista del cliente, l'accesso al software e ai servizi dei partner nel catalogo offre un approccio semplificato all'acquisto e alla distribuzione, oltre a una perfetta integrazione dell'account e alla semplicità nella fatturazione singola.