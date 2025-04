IBM ha implementato un processo per rivedere tutti i suoi prodotti, offerte e servizi in base ai requisiti PIPEDA. IBM ritiene che le sue misure tecniche e organizzative standard, in combinazione con il DPA di IBM, siano misure di sicurezza sufficienti per soddisfare i requisiti del PIPEDA canadese.

L'IBM DPA è disponibile sul sito delle Condizioni di utilizzo di IBM.

Per maggiori informazioni sulle politiche di IBM in materia di privacy dei dati, visita l'IBM Trust Center. Per qualsiasi domanda in merito all'informativa sulla privacy di IBM per le soluzioni esterne, contatta l'IBM Chief Privacy Office Helpdesk.