I prodotti software di IBM, tutte le offerte cloud IBM multi-tenant standardizzate e condivise, nonché i prodotti hardware dei sistemi IBM, sono tutti certificati secondo il programma di certificazione di livello autovalutazione O-TTPS di The Open Group per O-TTPS e ISO/IEC 20243:2018. Ciò dimostra che il ciclo di vita del prodotto IBM ha implementato requisiti di controllo in tre famiglie: (1) sviluppo del prodotto, (2) progettazione sicura e (3) sicurezza della supply chain. I certificati IBM ISO 20243 sono pubblicati e generalmente disponibili.