Il CCPA è stato incorporato nell'Addendum sulla privacy dei dati di IBM. Per consultare le leggi o le giurisdizioni a cui si applica l'Addendum sulla privacy dei dati (DPA) di IBM, comprese le sezioni relative al CCPA, visita il sito DPL IBM. Il DPA di IBM è disponibile sul sito dei Termini IBM.

Per maggiori informazioni sulle politiche di IBM in materia di privacy dei dati, visita l'IBM Trust Center. Per qualsiasi domanda in merito all'informativa sulla privacy di IBM per le soluzioni esterne, contatta l'Helpdesk di IBM.