Entrare in un punto vendita World Market è come tuffarsi a capofitto in uno scrigno di tesori. I visitatori vengono accolti da una varietà di colori, motivi e luci vivaci. L'azienda offre prodotti eclettici provenienti da tutto il mondo: mobili di tendenza, cibi e vini internazionali, decorazioni per la casa particolari e articoli regalo.

Questa varietà peculiare di offerte ha attirato un flusso costante di clienti nel corso di notevoli cambiamenti globali e organizzativi, tra cui un'acquisizione da parte di Bed Bath & Beyond nel 2012 e una successiva acquisizione da parte di una società di private equity nel gennaio 2021.

Abhijit Roy (Abhi), Senior Manager of Omni Channel Solutions, lavora per World Market dalla fine del 2020, poco prima della finalizzazione dell'acquisizione più recente. A quel tempo, l'azienda stava valutando la sua intera infrastruttura IT, gran parte della quale era obsoleta, e si stava preparando a una trasformazione digitale. L'infrastruttura di e-commerce dell'azienda era in cima alla lista delle priorità per il rinnovamento.

Nel maggio 2021, Abhi si è messo subito al lavoro per sviluppare una strategia di modernizzazione omnicanale a lungo termine. Al centro di quella strategia c'era il sistema di gestione degli ordini (OMS) dell'azienda che svolge, dietro le quinte, il lavoro di gestione degli ordini e dell'inventario, dall'inserimento dell'ordine alla consegna.

"Un sistema di gestione degli ordini unificato è il cuore della nostra trasformazione omnicanale", afferma Abhi. "Prima è necessario un cuore che funzioni bene e poi, attorno a quel cuore, si possono sviluppare i cervelli, le gambe e le mani, come l'e-commerce, l'ERP, la gestione del magazzino".

L'azienda disponeva di un OMS, ma non della scalabilità e delle funzionalità necessarie per la crescita futura. Quando un cliente acquistava un articolo online, ad esempio, l'ordine veniva evaso da tre magazzini: due sulla costa orientale e uno sulla costa occidentale. L'arrivo di un articolo a casa di un cliente poteva richiedere più di una settimana. I dipendenti dei negozi, il personale del call center e i clienti non potevano visualizzare in tempo reale le informazioni sugli inventari. Il sistema non era in grado di gestire i clienti che acquistavano un articolo online e lo volevano ricevere in un punto vendita vicino alla propria abitazione per il ritiro (la modalità "buy online, pick up in store", o BOPIS).

Inoltre, all'interno del sistema non era possibile spedire articoli da un negozio vicino alla casa del cliente. Se un cliente effettuava un ordine online e, due giorni dopo, entrava in un negozio, vedeva l'articolo e voleva portarlo a casa, l'addetto alle vendite del World Market non poteva applicare l'ordine online all'articolo in negozio; il cliente doveva invece acquistare l'articolo in negozio e annullare l'ordine online, oppure restituire l'articolo una volta consegnato.

World Market ha deciso di sostituire il suo OMS con una soluzione nuova e più robusta, che potesse fungere da base per la sua trasformazione digitale, fornendo visibilità centralizzata e in tempo reale, gestione degli ordini, inventori ed evasione in tutta la sua rete.