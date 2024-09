Wipro, una società multinazionale di consulenza IT e servizi per i processi aziendali, serve molti clienti aziendali nel settore dei contact center. Lavora con clienti con budget limitati, per i quali la capacità autorizzata dei contact center non è solitamente sufficiente per gestire il carico di chiamate in entrata. Ciò comporta sfide come:

Tempi di attesa lunghi.

Instradamento inefficiente delle chiamate.

Necessità di agenti umani aggiuntivi.

Processi dispendiosi in termini di tempo, come la generazione di lettere di chiusura dei reclami e la revisione delle trascrizioni delle chat.

Queste sfide si traducono in una minore soddisfazione dei clienti, in un aumento dei costi operativi e in un utilizzo non ottimale delle risorse del call center.