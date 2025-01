Westnetz GmbH

Westnetz si è rivolta a IBM® Consulting per creare la sua nuova app mobile Grid Care, una piattaforma di manutenzione consolidata a cui è possibile accedere facilmente utilizzando i dispositivi Apple. Ora, l'azienda fornisce ai propri tecnici sul campo sia un iPhone sia un iPad, consentendo loro di accedere rapidamente a tutti i dettagli di interesse (ordini di lavoro, mappe, schemi elettrici, manuali di manutenzione, dati di sistema) da entrambi i dispositivi attraverso un'unica interfaccia.

La soluzione consente inoltre attività di smistamento più dinamiche. Ora, in caso di interruzione o altro tipo di emergenza, i tecnici nelle vicinanze possono ricevere immediatamente una notifica del problema e reagire in modo rapido per risolverlo prima di tornare alle attività di manutenzione programmate.

Grid Care è stata inizialmente sviluppata dal team IBM Garage™ in un IBM® Experience Lab come parte della IBM Apple Partnership. Dopo il lancio, la soluzione ha ricevuto un supporto e un miglioramento continui da parte di IBM, nell'ambito di un piano di ingegneria di prodotto digitale. Come parte del progetto, il team IBM ha creato Grid Care anche per semplificare il trasferimento dei vari file a cui si accede attraverso i dispositivi mobili e per supportare il download di file di dati di grandi dimensioni per l'uso offline.