Poiché l'acqua è necessaria per la sopravvivenza umana, il fornitore di servizi Water Corporation lavora instancabilmente ogni giorno per fornire questa risorsa critica a case e aziende in tutta l'Australia occidentale, per un totale di oltre 1,3 milioni di clienti. Per sostenere i clienti che ricevono una pensione o un'altra agevolazione, l'azienda si coordina con le autorità governative locali per offrire sconti ai titolari di varie agevolazioni concesse dallo Stato.

In media, Water Corporation elabora ogni anno più di 40.000 richieste di agevolazione. Il team che si occupa delle agevolazioni faceva fatica a elaborare rapidamente le richieste, soprattutto durante il periodo di punta di metà anno. L'applicazione utilizzata dall'azienda per raccogliere, gestire e convalidare queste richieste di sconto è stata sviluppata oltre dieci anni fa e si basava in gran parte su processi manuali che richiedevano molto tempo. Questa tecnologia obsoleta non era in grado di adattarsi facilmente ai crescenti workload e il personale di supporto stava spendendo manodopera e risorse per mantenere il sistema in funzione.

E per complicare ulteriormente le cose, Water Corporation aveva bisogno di una piattaforma per archiviare in modo sicuro lo storico delle richieste di agevolazione, mettendo ancora più a dura prova le risorse del sistema esistente.