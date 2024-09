"Volta offre l'esperienza e le risorse necessarie per risolvere le sfide dei sistemi IT con un modo di fare business semplice e personale. I nostri clienti sono in disperata attesa dell'AI per far fronte alla diminuzione della disponibilità di risorse; quasi tutti sono preoccupati per la questione della privacy relativa all'AI.

Faccio parte del programma beta di watsonx.ai e sono contento di sapere che i modelli di IBM sono tokenizzati da una pila di dati esaminati dal comitato etico, e che il nostro lavoro non viene condiviso con il mondo.

In qualità di CISO di Volta e coordinatore per l'implementazione dell'AI, non vedo l'ora di cominciare a lavorare col foundation model "fm.cybersecurity"per scoprire quanta AI aggiuntiva possiamo inserire nella nostra sicurezza informatica e migliorare così l'esperienza del cliente".



Jeff Jarecki

CISO e AI Leader

Volta Inc.