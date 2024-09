"In una congiuntura che vede le organizzazioni del settore healthcare di tutto il mondo alle prese con una carenza di medici e infermieri qualificati e con la necessità di abbattere i costi e al contempo garantire livelli di assistenza maggiori, l'adozione di tecnologie come l'AI e il machine learning è più essenziale che mai. Grazie a watsonx.ai di IBM, VitalProbe Inc. è orgogliosa di offrire ai propri clienti modelli predittivi in grado di identificare i rischi per la salute e di trasformare enormi quantità di dati sanitari in informazioni immediatamente utilizzabili dai medici per prendere decisioni informate e migliorare le prestazioni sanitarie".



Billa Bhandari

fondatore di

VitalProbe, Inc.