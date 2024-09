"Lavoriamo con i migliori studios e aziende di produzione", afferma Joanna Syiek, Senior Director of Marketing presso Vision Media. Ogni anno, durante la stagione delle premiazioni, questi studios devono caricare svariati terabyte di contenuti e fornire proiezioni sicure e in streaming dei loro titoli di film e televisivi a un'ampia distribuzione di elettori solo per essere presi in considerazione per le nomination ai premi.

È una corsa molto rischiosa. Le nomination e le vittorie possono fare un'enorme differenza in termini di ritorno per uno studio sui grandi investimenti fatti per le sue produzioni. Ma per un determinato spettacolo di premiazione, gli studios devono consegnare i propri contenuti rispettando scadenze rigorose.

E negli ultimi anni, la "stagione" dei premi si è ampliata talmente tanto da non finire mai veramente. "Era un periodo di circa cinque mesi, dall'autunno all'inizio della primavera. Ora, la stagione dei premi si è estesa ad almeno 11 mesi all'anno, quindi le società di produzione devono essere sempre consapevoli dei loro diversi sforzi per i premi", afferma Syiek. È possibile che più programmi di premi vengano aperti e/o chiusi per le iscrizioni in un determinato mese. Pertanto, la piattaforma di distribuzione e proiezione dei contenuti di Vision Media è una risorsa fondamentale tutto l'anno.

Gestisce inoltre volumi di contenuti più elevati che mai. La pandemia di Covid ha costretto gli studi cinematografici ad abbandonare le premiazioni e gli eventi in sala e a passare completamente al digitale. In questo periodo, molti dei principali studios si sono rivolti a Vision Media alla ricerca di soluzioni innovative per le loro premiazioni. Vision Media è stata in grado di offrire soluzioni adattive tra cui sale di proiezione, siti For Your Consideration, e-blast e un solido supporto per le premiazioni. "Abbiamo assistito a una crescita del 94% su base annua dei titoli dei premi condivisi sulla nostra piattaforma dal 2020 al 2021", afferma Syiek.

Sebbene la piattaforma Vision Media fosse già leader del settore grazie alla sua flessibilità, sicurezza e capacità di offrire un'esperienza visiva di alto livello in tutte le principali applicazioni di visualizzazione, l'esplosione dei volumi ha creato una maggiore pressione per quanto riguarda la velocità. Tradizionalmente, Vision Media utilizzava la tecnologia FTP (File-Transfer Protocol) per ricevere contenuti. Il file di un lungometraggio ad alta definizione da 100 GB poteva richiedere più di 28 ore per essere trasferito ed essere disponibile per la visualizzazione.

Vision Media ha colto l'opportunità per velocizzare notevolmente il processo.