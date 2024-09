Inizialmente, per il suo motore di ottimizzazione Kane ha provato a utilizzare macchine virtuali condivise con uno spazio di archiviazione condiviso. "Se provi a far girare una serie di macchine virtuali, perdi minuti preziosi. Penso che ci siano voluti quattro minuti perché il sistema si avviasse e si configurasse da solo. Non abbiamo quattro minuti, ma 30 secondi. Le nostre macchine devono funzionare 24 ore su 24, tutto l'anno e devono essere dedicate", afferma.

La ricerca di alternative lo ha portato a IBM Cloud® Bare Metal Servers, che offriva tempi di attività e potenza di elaborazione ancora maggiori rispetto a quelli necessari per il motore di ottimizzazione. "Con l'infrastruttura IBM" spiega, "possiamo scalare e modificare i nodi come se fosse una macchina virtuale, ma in realtà è un hardware dedicato".

Con il passaggio a IBM, Kane ha anche iniziato a collaborare con un team del programma Startup with IBM, che dà accesso alla piattaforma di cloud ibrido aperta e sicura di IBM, e offre un servizio di assistenza impareggiabile e un ecosistema di sviluppatori che include architetti tecnici e mentori. Il programma ha aiutato Kane a sviluppare il motore di ottimizzazione e a lavorare per la fase successiva del piano: il lancio della propria flotta di aerei piccoli, silenziosi, rispettosi dell'ambiente e con un singolo pilota, chiamati Vision Jets.

Sono velivoli futuristici che offrono sistemi di sicurezza innovativi, come il Cirrus Airplane Parachute System (CAPS) e il pulsante "Safe Return", che effettua un atterraggio di emergenza con il pilota automatico. Poiché si tratta di funzionalità nuove, si sono resi necessari alcuni passaggi aggiuntivi per ottenere l'approvazione da parte della Federal Aviation Administration (FAA).

"Uno degli enormi vantaggi della collaborazione con IBM è stato che non solo abbiamo avuto 12 mesi di tempo per la preparazione, ma altri sei per l'approvazione delle nostre operazioni da parte della FAA", afferma Kane. "IBM ha lavorato sodo, dandoci altri sei mesi, così ne abbiamo avuti 18 per mettere a punto i modelli, estrarre i dati dai nostri 44.000 voli e prepararci per il lancio".

Kane continua: "IBM ci ha dato la possibilità di lavorare simultaneamente e poi sperimentare in una fase in cui non potevamo permetterci due data center paralleli. Per un nuovo core o un aggiornamento potevo rivolgermi agli addetti e loro se ne sarebbero occupati. Il team IBM mi chiedeva solo: 'Ok, per quando lo vuoi?' È qualcosa di inestimabile".