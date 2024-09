VE Commercial Vehicles Ltd.

IBM ha creato un contratto di supporto integrato per i servizi di infrastruttura che include servizi di garanzia e manutenzione per IBM Hardware e una soluzione servizi per IBM Digital Workplace per mantenere l'infrastruttura IT multivendor di VECV operativa ai massimi livelli. L'ampio accordo prevede una manutenzione preventiva, SLA per disponibilità e prestazioni, accesso ai pezzi di ricambio presso i siti di produzione e al magazzino ricambi fuori sede, supporto per l'estensione della vita utile degli asset, verifiche periodiche dell'inventario e personale di supporto locale qualificato.

Inoltre, IBM ha sviluppato una struttura di governance per aiutare VECV a gestire i fornitori in modo più efficace.Lavorando a stretto contatto con VECV, IBM ha stabilito ruoli e responsabilità formali all'interno del quadro di gestione e ha determinato processi ottimali per il processo decisionale.IBM ha anche il compito di gestire in modo continuativo il ciclo di vita dei contratti con i fornitori, monitorandone le prestazioni per ridurre i rischi e promuovere un miglioramento continuo.

Infine, la soluzione IBM Digital Workplace Services consente ai dipendenti VECV di utilizzare i dispositivi mobili di loro scelta sul posto di lavoro, fornisce supporto help desk centralizzato e offre funzionalità self-service che fanno risparmiare tempo.