Promuovere l'innovazione nell'esperienza dei dipendenti Uno dei più grandi trust universitari del Regno Unito, l'University Hospitals Coventry and Warwickshire (UHCW) NHS Trust serve una popolazione di oltre un milione di persone. Il Trust è sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare l'esperienza quotidiana dei suoi 10.500+ dipendenti, che a loro volta erogano servizi sanitari di elevata qualità. Uno dei molti modi in cui lo fa è esplorando il potenziale dell'intelligenza artificiale e dell'automazione per aumentare l'efficienza, migliorare i flussi di lavoro dei dipendenti e ridurre i costi operativi.

Questo è il primo passo per scoprire in che modo possiamo far progredire questo tool tramite funzionalità aggiuntive di intelligenza artificiale, in modo da supportare in futuro ulteriori processi transazionali in ambito RU. Questo è l'inizio di un percorso di trasformazione digitale per UHCW NHS Trust, e speriamo che questo cambi il modo in cui offriamo assistenza specialistica ai nostri colleghi. Donna Griffiths Chief People Officer University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust

Un nuovo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale disponibile 24x7 A tal fine, recentemente la funzione Risorse Umane dell'UHCW NHS Trust ha avviato un progetto pilota proof-of-concept (POC) con IBM e SCC (link esterno a ibm.com) finalizzato alla creazione di un nuovo assistente virtuale. Questo strumento di intelligenza artificiale, battezzato People Assist, funge da sportello unico per tutti i quesiti e le attività di routine concernenti l'ambito delle risorse umane, e funziona H24. Il front-end dell'assistente virtuale è stato creato utilizzando IBM® watsonx Assistant™, una piattaforma di intelligenza artificiale conversazionale in grado di fornire assistenza self-service automatizzata su tutti i canali e i punti di contatto. Quando un utente formula un quesito, l'assistente interroga la documentazione sulle policy delle risorse umane di UHCW NHS Trust, utilizza la generazione aumentata di recupero (RAG) per un riepilogo dei risultati e fornisce una risposta all'utente. Questo passaggio nel processo è reso possibile da IBM watsonx.ai™, un software per aziende di nuova generazione che consente di addestrare, convalidare, ottimizzare e implementare modelli AI.

Miglioramento della qualità delle informazioni e delle consulenze da parte di RU Il progetto pilota ha dimostrato che è possibile dare corso a richieste di routine e attività di natura amministrativa in pochi minuti, invece di giorni. Al momento attuale, ogni giorno vengono ricevuti circa 400 quesiti a mezzo posta elettronica e 200 chiamate per questioni attinenti il personale. La speranza è che People Assist non solo restituisca allo staff il tempo speso a dare risposta a quesiti di routine, ma consenta anche ai colleghi di RU di dedicarsi alle attività di counseling e assistenza su richieste di gestione delle risorse più complesse. L'UHCW NHS Trust ritiene che così facendo si andrà a migliorare sia la fidelizzazione che la soddisfazione dei dipendenti. L'obiettivo è inoltre migliorare l'efficienza complessiva della funzione RU, ridurre i consumi energetici e promuovere gli obiettivi di sostenibilità. Nel corso delle prime sette settimane dal lancio di People Assist la piattaforma ha ospitato oltre 550 conversazioni. I quesiti più comuni riguardano il parcheggio, le pensioni, le ferie annuali, dove accedere alle policy e ai moduli e la formazione obbligatoria. Quasi 50 utenti hanno effettuato l'accesso a People Assist durante il fine settimana o al di fuori dell'orario di ufficio. Si stima che People Assist consenta di risparmiare circa 2.080 giorni lavorativi all'anno nei servizi HR e People Operations, Workforce Information, Centralized Resourcing e altri servizi del People Directorate.

Informazioni sull'University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust University Hospitals Coventry e Warwickshire NHS Trust (link esterno a ibm.com) è uno dei più grandi trust universitari del Regno Unito, e gestisce due importanti ospedali a Coventry e Rugby, che insieme servono un bacino d'utenza di oltre un milione di persone. Ogni anno, il trust fornisce più di 800.000 interventi di assistenza a pazienti provenienti da tutta Coventry, dal Warwickshire e non solo.