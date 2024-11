Con sedi principali a Varsavia e Łódź, in Polonia, Tutore offre una formazione dinamica e interattiva attraverso corsi online e in aula per bambini, adolescenti e adulti, dalla matematica e dall'inglese alla programmazione e alla grafica. Possiede diversi marchi, tra cui ProfiLingua, la più grande scuola di lingue del paese ed eTutor, la principale piattaforma di apprendimento delle lingue per clienti individuali e aziendali.

Con più di 335.000 studenti che accedono a oltre 60 corsi serviti da più di 2.000 docenti, Tutore è in rapida crescita. Gli studenti e i loro genitori, così come gli studenti adulti, chiedono spesso aiuto per navigare nel sistema di registrazione o chiedono informazioni sulle opzioni dei corsi e sui pacchetti di prezzi. Naturalmente, Tutore vuole rispondere a queste domande frequenti in modo rapido ed efficiente per aiutare gli studenti a iniziare il loro percorso facilmente. Tuttavia, ciò significava che il team di supporto dedicava molto tempo a compiti amministrativi ripetitivi, tempo che poteva essere investito meglio nell'aiutare gli studenti e far crescere il business.

Inoltre, uno dei vantaggi di una piattaforma di apprendimento online è che gli alunni potenziali e attuali possono iscriversi o studiare, e quindi inviare domande, in qualsiasi momento. L'aggiunta di una copertura del personale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per gestire le richieste degli studenti rappresentava un costo insostenibile per Tutore.

Radosław Korczyński, comproprietario e Chief Digital Officer di Tutore, afferma: "Abbiamo potuto constatare che la rimozione del workload generato da richieste a cui è facile rispondere avrebbe liberato personale di supporto prezioso e altamente qualificato per aiutare i clienti con sfide più difficili. Inoltre, volevamo che i nostri studenti avessero un assistente didattico intelligente che migliorasse l'esperienza di apprendimento".