Nel cuore del vivace hub tecnologico della Malesia, Cyberjaya, Turkish Aerospace Malaysia (TUSAS Malaysia), una filiale della rinomata Turkish Aerospace Industries, ha intrapreso un'impresa pionieristica: creare un hub di ingegneria e progettazione per contribuire all'ambizione dell'azienda di diventare una delle prime 10 organizzazioni aerospaziali globali entro il 2030.

Ai suoi inizi, TUSAS Malaysia contava una manciata di ingegneri dedicati che lavoravano instancabilmente per fornire sistemi avionici e soluzioni software sofisticati.

L'hub di progettazione malese doveva affrontare scadenze rigorose per fornire sistemi avionici e soluzioni software sofisticati e sicuri. Tra le innumerevoli sfide, l'adesione agli standard del settore è stata una delle principali motivazioni dietro l'implementazione della piattaforma IBM® Engineering Lifecycle Management (ELM). Standard come DO-178 (Airborne Systems and Equipment Certification) e DO-254 (Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware) richiedono una tracciabilità end-to-end e processi di sviluppo di alta qualità, che sono quasi irraggiungibili senza una piattaforma di progettazione come IBM ELM.