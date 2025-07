Turba Media ha trasformato in modo significativo le sue funzionalità e i servizi ai clienti grazie alla partnership con IBM. Implementando watsonx.ai per i builder AI, Turba Media ha migliorato la velocità con cui gli insight vengono generati e utilizzati, rendendo le decisioni di marketing più agili e reattive. L'analisi del sentiment in tempo reale e il forecasting integrato in tutte le campagne dal vivo hanno portato a miglioramenti dimostrabili nella precisione del targeting degli annunci, nel ritorno sull'investimento (ROI) e nella pertinenza dei contenuti. Le dashboard intuitive di Turba Media offrono ora agli utenti non tecnici l'accesso diretto a potenti insight, eliminando il ricorso ad analisti dei dati intermedi e aumentando la trasparenza. Oltre a migliorare le funzionalità di Turba Media, la collaborazione con IBM ha democratizzato l'accesso ai dati. Gli esperti di marketing, i responsabili delle strategie e gli organizzatori di eventi possono ora interrogare i dati culturali e sulle campagne in tempo reale utilizzando un linguaggio naturale e migliorando notevolmente i risultati rispetto ai tradizionali metodi di acquisto dei media. Questa trasformazione è stata dimostrata in occasione di prestigiosi eventi settoriali, tra cui Asia Tech 2024, IBM Think Singapore e Gartner Digital Gold Coast. In occasione di questi eventi, Turba Media ha dimostrato la propria capacità di aggregare e analizzare i dati in tempo reale direttamente dai partecipanti, generando un livello di intelligence sul pubblico senza precedenti. Matt Bonner ed Effi Shwintarsky, fondatori di Turba Media, hanno pubblicamente parlato della la natura familiare della loro collaborazione continuativa con IBM, sottolineando la fiducia reciproca e la visione condivisa per il futuro della loro strategia multimediale basata su AI. Turba Media è quindi diventata un collaboratore e innovatore in prima linea nell'ecosistema IBM, partecipando a diversi eventi del settore e utilizzando la gen AI per estrarre insight culturali e comunitari all'avanguardia.



L'impatto di questa partnership è evidente nel successo di Turba Media con clienti come il Subsonic Festival. Utilizzando gli strumenti watsonx.ai,Turba Media è stata in grado di fornire informazioni utili per le strategie di acquisto e posizionamento degli annunci sui media, ottenendo metriche eccezionali per le sue campagne. Le metriche includono una percentuale di clic (CTR) pari a <4,62% e un ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) pari a 5,56+. Questi risultati sottolineano l'efficacia dell'integrazione dell'AI avanzata con un marketing culturalmente intelligente.



"L'intelligenza del pubblico di Turba Media è innovativa e rivoluzionaria. Utilizzando la gen AI, aiutano le organizzazioni a scoprire insight comportamentali approfonditi e a monetizzare pattern del pubblico che prima erano invisibili, trasformando i dati in risultati aziendali tangibili", afferma Loke Peng Yuen, Global Business Development and Sales Leader di IBM.