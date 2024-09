Trust Anchor Group (link esterno a ibm.com) è un'organizzazione globale e un business partner IBM che aiuta le istituzioni finanziarie e le aziende a monitorare o investire in asset reali fornendo una tecnologia pensata per le aziende per la digitalizzazione degli asset con la sua offerta di servizi Neuro.​ Inoltre, Neuro offre servizi di pagamento intelligente e identità sicura che, combinati con la digitalizzazione delle risorse, sono progettati per sbloccare un paradigma economico completamente nuovo in cui le risorse vengono co-utilizzate, riutilizzate e monetizzate.

Di recente, nell'ambito del programma IBM® Fintechx (link esterno a ibm.com), Trust Anchor Group ha iniziato a scoprire in che modo l'AI generativa potrebbe aiutare i suoi clienti ad affrontare una sfida fondamentale: la valutazione dinamica degli asset. In precedenza, il processo di valutazione degli asset era molto lungo e soggetto a errori. Inoltre, la ricerca poteva diventare rapidamente obsoleta a causa dei rapidi cambiamenti del mercato. Il valore di un asset poteva cambiare giornalmente a causa di diversi eventi (come aumenti dei tassi, report finanziari, fattori esterni), ma la tecnologia e i processi precedenti consentivano di calcolare il valore solo ogni 6 o 12 mesi. In questo modo, gli investitori e le imprese avevano una comprensione obsoleta e, in alcuni casi, falsata, del vero valore di un asset.​ Il team di Neuro sapeva che c'era un modo migliore.

Pertanto, Trust Anchor Group ha preso parte a una serie di workshop IBM Innovate e ha iniziato a collaborare con IBM Cient Engineering per creare una soluzione Dynamic Asset Valuation App in grado di:

Calcolare il valore degli asset digitali in tempo reale eseguendo query su più fonti di dati come report, comunicati stampa e feed di notizie

Fornire un riepilogo degli eventi rilevanti che influiscono sul valore di un asset

Consentire agli utenti, come i proprietari di portafogli, di porre domande sui loro asset e di approfondire i risultati del report di valutazione

Nel corso di circa 6 settimane, 10 utenti di IBM e Trust Anchor Group hanno creato e testato la nuova soluzione. Questa utilizzava IBM® watsonx.ai, una suite integrata di strumenti di AI progettati per una gestione dei dati e un'automazione dei processi sicure e collaborative, per completare le seguenti attività:

Riepilogare gli eventi in arrivo e il sentiment che li circonda, che potrebbe avere un impatto su un asset del mondo reale che è stato digitalizzato dai servizi Neuro

Contestualizzare l'impatto di un evento sul valore di un asset

Fornire suggerimenti su come gestire l'impatto

Il team ha anche creato un assistente virtuale utilizzando IBM watsonx Assistant che ha permesso agli utenti di porre domande sul riepilogo dell'evento in linguaggio naturale e di ricevere risposte in tempo reale. L'assistente IBM watsonx è ora implementato su tutti i siti web di Trust Anchor Group.

Queste nuove soluzioni hanno mostrato al team come l'AI generativa in generale, e watsonx.ai in particolare, possano aiutare a ridurre il tempo necessario per valutare un evento e determinarne il suo impatto sul valore di un asset, arrivando a trasformare un impegno manuale mensile in qualcosa che può essere raggiunto istantaneamente o in un solo giorno. In precedenza questo processo di ricerca e analisi richiedeva ore e giorni, ma il progetto pilota ha dimostrato che poteva essere realizzato in pochi minuti. Ha dimostrato che è possibile offrire agli investitori e alle imprese una valutazione dinamica e in tempo reale degli asset, piuttosto che una valutazione mensile, trimestrale o annuale.

Il team è stato incoraggiato dalle prime osservazioni del progetto pilota ed è impaziente di continuare a esplorare in che modo può supportare meglio le aziende e le istituzioni che si affidano alla loro piattaforma, implementando l'AI generativa.