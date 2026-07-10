In collaborazione con IBM Consulting, trivago sviluppa e implementa "trivago Copilot", una soluzione che migliora la produttività, l'accesso alle informazioni e il processo decisionale.
Il lancio dell'AI generativa ha segnato una svolta nel modo in cui il lavoro viene creato, documentato ed eseguito in settori. I knowledge worker hanno improvvisamente acquisito nuovi modi per redigere idee, cercare informazioni e accelerare il processo decisionale. Allo stesso tempo, le organizzazioni si sono trovate ad affrontare una crescente insicurezza riguardo all'accesso ai modelli, alla governance dei dati e a come abilitare in sicurezza questi strumenti su larga scala. Inoltre, trivago doveva affrontare i rigorosi requisiti europei in materia di protezione dei dati e sovranità digitale. L'uso di strumenti pubblici di AI ha sollevato delle preoccupazioni riguardo al fatto che informazioni sensibili aziendali venissero elaborate o trasferite al di fuori dell'UE, limitando la possibilità dei team di sperimentare liberamente con l'AI generativa. Questa situazione ha creato l'urgente necessità di un ambiente sicuro di livello aziendale in cui i dipendenti potessero interagire in sicurezza con l'AI, garantendo la residenza dei dati, la governance e la conformità alle normative UE. Il rischio non era solo quello di adottare la tecnologia sbagliata, ma anche di procedere troppo lentamente mentre la natura del lavoro era già in fase di cambiamento.
In questo contesto più ampio, trivago ha riconosciuto che le sfide esistenti sarebbero diventate ancora più evidenti senza un nuovo approccio. Il mercato si muoveva rapidamente, con diversi modelli che eccellevano in diverse attività. Il sovraccarico di gestire abbonamenti separati, login e contesti mentali stava erodendo i guadagni di produttività che AI avrebbe dovuto offrire. Allo stesso tempo, consolidare tutto attorno a un unico fornitore non era un'alternativa sicura: cambiamenti nei prezzi, obsolescenza dei modelli o interruzioni del servizio potevano interrompere i workflow con poco preavviso, creando un rischio di concentrazione che nessuna organizzazione può ignorare. Queste sfide hanno creato un'opportunità per trivago di stabilire un'interfaccia sicura e unificata per interagire con i dati aziendali tramite AI, semplificando l'accesso alle informazioni distribuite e consentendo l'uso sicuro, conforme e scalabile dell'AI generativa all'interno di ambienti controllati.
La creazione di documentazione, piani di progetto e analisi di fattibilità di alta qualità richiedeva un notevole impegno manuale, rallentando l’esecuzione in un contesto imprenditoriale altrimenti in rapida evoluzione.
trivago aveva bisogno di un modo per rispondere al passaggio all'AI generativa migliorando la produttività, preservando le conoscenze e consentendo ai dipendenti di tutti i livelli di lavorare più velocemente e prendere decisioni migliori.
Per trasformare l'AI generativa in una funzionalità aziendale affidabile, trivago ha collaborato con IBM per progettare e sviluppare il proprio copilot AI interno, chiamato “trivago Copilot”. Attraverso la progettazione e ingegneria dei prodotti digitali di IBM Consulting, IBM e trivago hanno collaborato per costruire una base flessibile e aperta, in grado di supportare più grandi fornitori di modelli linguistici mantenendo governance, sicurezza e controllo dei dati a livello regionale. L'esperienza trivago Copilot si allinea con quella dei moderni copilot aziendali, sfruttando una base cloud per offrire produttività sicura e scalabile basata su AI.
I team hanno stabilito un modo coerente e automatizzato per fornire e gestire i dati sottostanti e le integrazioni, permettendo iterazioni più rapide e una scalabilità affidabile in tutta l'organizzazione. Questa base ha permesso a Trivago di espandere il copilot oltre la generazione di contenuti e farlo evolvere in un'esperienza di ricerca enterprise che collega e-mail, messaggi Slack e sistemi di documentazione, rendendo più facile recuperare le informazioni indipendentemente da dove si trovano. Questa funzionalità è stata ulteriormente potenziata grazie alla retrieval-augmented generation (RAG), garantendo che le risposte dell'AI siano basate sui dati interni di trivago, mantenendo tutte le informazioni al sicuro all’interno di un ambiente controllato. Questo approccio ha rafforzato la sovranità digitale impedendo che i dati sensibili venissero esposti a sistemi esterni.
Per andare oltre il recupero delle conoscenze, trivago ha implementato un'automazione dei workflow quotidiani basata su AI. I dipendenti possono ora svolgere attività quali l'invio di e-mail tramite Outlook, la sintesi delle conversazioni su Slack e la creazione o l'aggiornamento dei ticket su Jira semplicemente seguendo alcune semplici istruzioni. In questo modo i team possono passare dal consumo passivo di informazioni all'esecuzione attiva di compiti tramite l'AI. La piattaforma utilizza inoltre gli agenti AI per eseguire codice, generare e scaricare file, creare immagini e interagire con più formati di file, ampliando ulteriormente la portata di quello che i dipendenti possono realizzare tramite un'unica interfaccia.
Per passare dalla piattaforma alla pratica, trivago ha lanciato il Copilot insieme a una Giornata di Apprendimento AI a livello aziendale: 25 sessioni basate su casi d'uso reali, a cui ha partecipato circa il 70% dell'azienda.
Piuttosto che limitare l'AI a un piccolo gruppo di specialisti, trivago si è concentrata su un'ampia abilitazione in tutta la forza lavoro. Un gruppo dedicato di Ambasciatori AI ha aiutato a definire gli obiettivi, condividere le best practice e guidare i dipendenti attraverso sperimentazioni pratiche, mentre la leadership ha attivamente rafforzato una cultura di curiosità, apprendimento e uso responsabile dell'AI.
Come ha spiegato Carolina Muradas, Head of AI, Strategy and Operations Lead di trivago, "Il rischio di non adottare l'AI è molto più alto del rischio di imparare facendo. Lavorando con IBM, siamo riusciti a passare dall'idea alla produzione più velocemente di quanto avremmo fatto da soli. Ora i nostri team iniziano i progetti da una prospettiva più elevata."
Grazie alla collaborazione con IBM, trivago ha fatto in modo che l’adozione dell’AI andasse oltre la fase sperimentale, integrandola nelle modalità di lavoro quotidiane anziché considerarla un’iniziativa a sé stante. Tutte le funzionalità sono state progettate tenendo conto della residenza dei dati UE, garantendo che i dati aziendali, gli output e le interazioni con gli utenti rimangano sicuri all'interno della regione.
Nei primi anni di utilizzo di trivago Copilot, i dipendenti hanno dichiarato di aver risparmiato in media otto giorni lavorativi all'anno nel primo anno, nel 2023. Oggi, più di 600 dipendenti utilizzano attivamente la piattaforma, con un tasso di adozione che ha raggiunto circa il 90% della forza lavoro idonea, a dimostrazione della salda integrazione nelle operazioni quotidiane. Nel terzo anno, nel 2025, questa cifra è più che raddoppiata a oltre 16,6 giorni per dipendente, riflettendo un'ampia adozione e una maggiore integrazione del team con Trivago Copilot.
Oltre al risparmio di tempo, trivago ha migliorato le modalità di acquisizione, strutturazione e riutilizzo delle conoscenze. Enterprise Search ha ridotto le rilavorazioni semplificando l'accesso a decisioni passate, documentazione e contesto, mentre i team hanno migliorato la qualità complessiva della documentazione, della pianificazione e del processo decisionale. I dipendenti possono ora avviare iniziative partendo da una base di riferimento più solida, grazie a una maggiore chiarezza sugli insight. Oltre all'accesso alle conoscenze, i dipendenti possono ora automatizzare i workflow di routine ed eseguire azioni direttamente attraverso la piattaforma, riducendo lo sforzo manuale e liberando tempo per impegni di maggior valore.
Di conseguenza, trivago ha ridotto il tempo dall'idea all'esecuzione, permettendo sperimentazioni e iterazioni più rapide senza sacrificare la qualità. È importante sottolineare che Trivago ha raggiunto questa trasformazione mantenendo il pieno controllo sui propri dati, garantendo la conformità alle normative europee e stabilendo un ambiente affidabile e sicuro per l'adozione dell'AI aziendale. Il risultato non è solo una maggiore produttività, ma anche un modo di lavorare più coerente e resiliente, che consente all’azienda di adattarsi man mano che l’AI generativa continua a evolversi. Akshay Sureka, Associate Partner di IBM Consulting, riassume: "Il vero impatto deriva dall'embedding dell'AI nei workflow quotidiani. Collegando le conoscenze aziendali e consentendo l'azione tramite un'unica interfaccia, i team di trivago possono muoversi più velocemente con maggiore sicurezza".
trivago è un'azienda tecnologica globale che aiuta i viaggiatori a confrontare i prezzi degli hotel e a trovare le migliori opzioni di alloggio. L'azienda opera con una solida cultura di imprenditorialità, trasparenza e innovazione continua.
© Copyright IBM Corporation. Giugno, 2026.
IBM, il logo IBM e IBM Product Engineering Consulting sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo. Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.