Il lancio dell'AI generativa ha segnato una svolta nel modo in cui il lavoro viene creato, documentato ed eseguito in settori. I knowledge worker hanno improvvisamente acquisito nuovi modi per redigere idee, cercare informazioni e accelerare il processo decisionale. Allo stesso tempo, le organizzazioni si sono trovate ad affrontare una crescente insicurezza riguardo all'accesso ai modelli, alla governance dei dati e a come abilitare in sicurezza questi strumenti su larga scala. Inoltre, trivago doveva affrontare i rigorosi requisiti europei in materia di protezione dei dati e sovranità digitale. L'uso di strumenti pubblici di AI ha sollevato delle preoccupazioni riguardo al fatto che informazioni sensibili aziendali venissero elaborate o trasferite al di fuori dell'UE, limitando la possibilità dei team di sperimentare liberamente con l'AI generativa. Questa situazione ha creato l'urgente necessità di un ambiente sicuro di livello aziendale in cui i dipendenti potessero interagire in sicurezza con l'AI, garantendo la residenza dei dati, la governance e la conformità alle normative UE. Il rischio non era solo quello di adottare la tecnologia sbagliata, ma anche di procedere troppo lentamente mentre la natura del lavoro era già in fase di cambiamento.

In questo contesto più ampio, trivago ha riconosciuto che le sfide esistenti sarebbero diventate ancora più evidenti senza un nuovo approccio. Il mercato si muoveva rapidamente, con diversi modelli che eccellevano in diverse attività. Il sovraccarico di gestire abbonamenti separati, login e contesti mentali stava erodendo i guadagni di produttività che AI avrebbe dovuto offrire. Allo stesso tempo, consolidare tutto attorno a un unico fornitore non era un'alternativa sicura: cambiamenti nei prezzi, obsolescenza dei modelli o interruzioni del servizio potevano interrompere i workflow con poco preavviso, creando un rischio di concentrazione che nessuna organizzazione può ignorare. Queste sfide hanno creato un'opportunità per trivago di stabilire un'interfaccia sicura e unificata per interagire con i dati aziendali tramite AI, semplificando l'accesso alle informazioni distribuite e consentendo l'uso sicuro, conforme e scalabile dell'AI generativa all'interno di ambienti controllati.

La creazione di documentazione, piani di progetto e analisi di fattibilità di alta qualità richiedeva un notevole impegno manuale, rallentando l’esecuzione in un contesto imprenditoriale altrimenti in rapida evoluzione.

trivago aveva bisogno di un modo per rispondere al passaggio all'AI generativa migliorando la produttività, preservando le conoscenze e consentendo ai dipendenti di tutti i livelli di lavorare più velocemente e prendere decisioni migliori.