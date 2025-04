Con l'introduzione del sistema di gestione della registrazione degli alberi, le operazioni sono state notevolmente semplificate. In passato, dopo aver condotto un'indagine preliminare sui lavori di registrazione degli alberi direttamente sul posto, i moduli necessari per il lavoro venivano creati in ufficio ma con il nuovo sistema i dipendenti possono indicare la posizione degli alberi attraverso un'app per smartphone sul posto, completare la documentazione e fornire le istruzioni con il semplice tocco di un pulsante. Il sistema offre ai dipendenti un'esperienza senza interruzioni collegando mappe e dati a ciascuna attività. Gli alberi che devono essere presi in considerazione per l'abbattimento in base a dati oggettivi, come le informazioni dei rilievi direttamente sul posto e le previsioni di crescita, vengono segnalati consentendo di utilizzare in modo più efficace i budget per il lavoro di abbattimento degli alberi. In futuro, Tohoku Electric Power Network sta valutando la possibilità di aprire alcune funzioni del sistema di gestione della registrazione degli alberi agli appaltatori per la registrazione, in modo che una serie di attività, dall'ordine del lavoro alla segnalazione del completamento e all'accettazione al termine dell'ispezione, possano essere completate sul sistema, rendendolo completamente digitale.