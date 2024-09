The Ticket Fairy è stata creata per ridurre il rischio per gli organizzatori di eventi e ottimizzare la redditività. Si dedica inoltre a semplificare il marketing degli eventi, eliminare i bagarini, ridurre le spese di biglietteria e migliorare l'esperienza complessiva dei partecipanti agli eventi.

La piattaforma The Ticket Fairy consente agli organizzatori di monetizzare e gestire meglio gli eventi all'interno di un sistema self-service altamente scalabile, offrendo allo stesso tempo enormi vantaggi ai consumatori che partecipano agli eventi.

Ritesh Patel, cofondatore di The Ticket Fairy, è un interessante mix tra promotore di eventi e mago della tecnologia. Da più di 15 anni si occupa di gestione e marketing degli eventi, ma ha esperienza anche come ingegnere cloud.

"Lo scopo della creazione di The Ticket Fairy era quello di ridurre il rischio di chi gestisce l'evento in modo che possa generare profitti", dice Jigar.

"Rappresentiamo una soluzione di marketing e analytics per il settore degli eventi e dei biglietti", continua Ritesh. "Aiutiamo gli organizzatori a far prenotare più partecipanti e garantire in anticipo le entrate dei biglietti offrendo un premio per il referral agli acquirenti dei biglietti. In questo modo, tutti diventano promotori. Il nostro obiettivo è assicurarci che tutti gli eventi dei nostri clienti facciano il tutto esaurito".

The Ticket Fairy ottimizza l'affluenza attraverso il marketing del passaparola con un sistema di referral che offre ai fan uno sconto o un biglietto completamente gratuito se convincono un numero sufficiente di amici ad acquistare i biglietti. I referral sono ulteriormente incentivati dalla classifica pubblica: chi è in cima ha la possibilità di ottenere pass per il backstage, merchandising gratuito e consumazioni al bar. Solo gli acquirenti, i partner e i PR ottengono il codice di referral, quindi gli spammer sono bloccati.

Grazie all'integrazione di strumenti di analisi e automazione del marketing unici, la soluzione The Ticket Fairy è progettata per soddisfare le richieste dei produttori di piccoli eventi, nonché di festival, concerti, eventi sportivi e convegni su larga scala.

In sostanza, The Ticket Fairy ha due clienti: l'acquirente del biglietto e il promotore dell'evento. Il servizio ottimizza l'esperienza di entrambi. L'acquirente di biglietti ha più opportunità di acquistare biglietti a un prezzo più conveniente rispetto ad altre società di vendita e distribuzione di biglietti e può riferire amici e avere la possibilità di ottenere il biglietto gratis. Anche il promotore dell'evento ne trae vantaggio, perché la soluzione di The Ticket Fairy lo aiuta a ridurre il rischio di gestione dell'evento, in modo da renderlo redditizio, e a commercializzare l'evento in modo più efficace grazie all'uso di analytics.

Inoltre, The Ticket Fairy include una tecnologia che riduce le frodi di rivendita e il bagarinaggio. I biglietti con blocco dell'identità devono essere presentati all'evento con il documento d'identità dell'acquirente, il che significa che i clienti non possono rivenderli. La società offre anche una lista d'attesa per gli eventi esauriti in modo che gli acquirenti possano restituire i propri biglietti. The Ticket Fairy li ridistribuisce al prezzo originale con un codice QR per un amico specifico o per le persone in cima alla lista. Questo sistema di biglietteria primaria e secondaria, a loop chiuso e al prezzo originale, abbina automaticamente nuovi acquirenti e venditori per evitare il trasferimento diretto di denaro tra sconosciuti.

Per fornire ancora più valore al proprio servizio e incrementare le vendite dei biglietti, il sistema di pre-registrazione di The Ticket Fairy consente agli organizzatori di eventi di raccogliere informazioni di contatto e monitorare la domanda prima ancora che inizi la vendita dei biglietti. Consente di monitorare le vendite e i dati demografici in tempo reale e trasmettere statistiche istantanee sul check-in all'entrata o al cancello. L'integrazione di gestori email e pixel di vendita semplifica il marketing. Inoltre, le metriche, i budget e le spese vengono organizzati automaticamente in report finanziari.

The Ticket Fairy ha scelto Cloudant fin dall'inizio. Con l'obiettivo di diventare una società di biglietteria e gestione di eventi globale, Ritesh sapeva di aver bisogno di un database affidabile con scalabilità globale. E IBM aveva la soluzione giusta per realizzare la sua idea: il servizio di database IBM Cloudant completamente gestito, che gli permette di dedicare tempo alla creazione della sua attività invece che al livello dati.

"Uno dei numerosi vantaggi derivanti dalla scelta di Cloudant è stata la sua disponibilità globale", sottolinea Ritesh. "Dal momento che una grande percentuale del nostro attuale business è globale e non potrà che aumentare, è fantastico avere una soluzione che distribuisca facilmente i dati in tutto il mondo".

Oltre alla scalabilità, Ritesh doveva trovare un fornitore di soluzioni cloud che non aggiungesse costi enormi alle sue operazioni o ai suoi margini. Come startup, è utile che The Ticket Fairy paghi IBM solo per le sue esigenze attuali. In questo modo, la società non deve sostenere costi iniziali elevati per l'utilizzo del cloud, il computing e lo storage. Cloudant è scalabile, quindi man mano che la società cresce, può aggiungere più servizi in base alle esigenze e pagare di conseguenza.

Anche la garanzia del tempo di attività è stato un fattore importante. "Ovviamente, dobbiamo avere un accesso continuo ai dati", afferma Ritesh. "Qualsiasi tempo di inattività può essere un disastro per l’evento. La cosa fantastica è che Cloudant sposta i dati dell'applicazione in tutti i posti in cui è necessario, in modo da ottenere un accesso ai dati ininterrotto".

Con il database Cloudant, The Ticket Fairy dispone di una potente API per una perfetta integrazione con le applicazioni basate sugli eventi e con il cloud. E poiché una quantità considerevole di transazioni di biglietti avviene su dispositivi mobili, la tecnologia Cloudant aiuta The Ticket Fairy con le sue applicazioni mobili per punti vendita (POS) che utilizzano analytics per personalizzare l'esperienza dell'acquirente del biglietto.

"Per società come la nostra, Cloudant ci consente di sviluppare senza avere un livello API ampio e complesso, in modo da poter comunicare direttamente con il database", afferma Ritesh. "È molto potente".

Inoltre, osserva: "IBM Cloud ha questa funzionalità con cui puoi replicare parti del tuo database o l'intero database su un dispositivo. Questo è utile quando non hai una connessione di rete perché sei a un concerto con migliaia di persone".