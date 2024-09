Professional Provident Society (PPS)

In un settore conservatore e avverso al rischio come quello assicurativo, la volontà di intraprendere un cambiamento così radicale era notevole e inaudita nel mercato locale. Ma la mossa ha dato i suoi frutti e i risultati sono stati sorprendenti. In meno di un anno, PPS ha introdotto sul mercato nove nuovi prodotti, cogliendo di sorpresa la concorrenza.

Non solo PPS è riuscita a introdurre nuovi prodotti a un ritmo senza precedenti, ma la natura modulare dell'infrastruttura rende la modifica di tali prodotti molto semplice. "La concorrenza ha risposto a uno dei nostri nuovi prodotti con una propria offerta", afferma Stephan Clark, Responsabile delle applicazioni aziendali, "ma nel giro di poche settimane siamo stati in grado di modificare la nostra offerta in risposta. La nostra ritrovata agilità ci ha permesso di cogliere i nostri concorrenti completamente alla sprovvista."

La trasformazione delle operazioni commerciali di PPS ha portato a una serie di vantaggi che vanno oltre l'obiettivo immediato di migliorare il time-to-market dell'azienda. Un importante vantaggio dell'adozione di IBM Insurance Application Architecture (IAA) è che fornisce una struttura completa e convalidata per l'intera attività, il che aiuta PPS a rispettare le verifiche normative. Come nella maggior parte del mondo, anche in Sudafrica il settore assicurativo è sottoposto a una regolamentazione molto rigida e le compagnie sono sottoposte a controlli regolari per verificarne la conformità. Adottando i principi dell'IAA, PPS ha ridotto dell'80% i risultati dell'audit, ovvero gli elementi che richiedevano un'azione correttiva. Le nuove applicazioni stanno inoltre producendo risultati di business migliori, con significativi miglioramenti nei controlli per la riscossione dei premi.

Secondo David Gnodde, Chief Operating Officer, ci è voluto molto coraggio per lasciare andare il passato e utilizzare la tecnologia per innovare. "Quello che abbiamo fatto, ovvero adottare senza indugi un'architettura collaudata e implementare un'architettura orientata ai servizi basata su di essa, è in un certo senso semplice, ma nel contesto di questo settore e di questo mercato, un cambiamento fondamentale come quello che attuato equivale a un modo completamente nuovo di fare business. I nostri competitor sono talmente concentrati sul valore percepito dei loro processi, sistemi e offerte esistenti che non sono disposti a liberarsene o a rendersi conto che questi asset legacy li stanno di fatto ostacolando."

PPS ha cambiato le carte in tavola concentrandosi sul cuore dell'azienda e pensando a come far funzionare meglio le funzioni principali. Come ha detto Gnodde, "la nostra implementazione end-to-end di IAA ci ha fornito un nucleo solido, sul quale siamo riusciti a costruire e a fare un salto in avanti rispetto alla concorrenza".