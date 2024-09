Con la combinazione di Loadium e Instana, Testinium è in grado di offrire funzionalità complete di software testing anche alle organizzazioni più grandi, in qualsiasi parte del mondo. Essendo un'offerta all-cloud su IBM Instana, Loadium può essere implementato su larga scala e in velocità, consentendo alle aziende di risolvere le sfide del software testing end-to-end.

Per i settori regolamentati come quello finanziario, in cui ci sono validi motivi per conservare i dati in locale, Instana fornisce un modello di implementazione ibrido che combina i server locali con la potenza di elaborazione cloud per fornire analisi e previsioni basate sull'AI.

Yildirim Adiguzel, Chief Executive Officer di Loadium presso Testinium, commenta: "Uno dei principali vantaggi di Loadium e Instana è la scalabilità. Con Loadium e IBM Instana, i clienti ottengono maggiori informazioni eseguendo più scenari di test di carico, che offrono benchmark dettagliati delle prestazioni del software che consentono di prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare i programmi di sviluppo".

Utilizzando l'AI, Loadium genera molteplici scenari di test di carico che imitano da vicino il comportamento degli utenti reali, consentendo alle aziende di scoprire e rimuovere eventuali colli di bottiglia delle prestazioni in una fase iniziale del processo di creazione del software. Inoltre, i test automatizzati end-to-end su un’unica piattaforma riducono il workload amministrativo e aiutano le aziende a portare le proprie innovazioni e i nuovi servizi sul mercato più rapidamente e a costi inferiori.

Per i clienti di Testinium, Loadium offre l'opportunità di ridurre il numero di strumenti software e consolidarli su un'unica piattaforma, contribuendo a semplificare il panorama IT e a ridurre potenzialmente il numero di licenze di test del software.

Onur Erdogan conclude: "La potenza e la scalabilità di Testinium, Loadium e IBM Instana, combinate con la nostra esperienza nel software testing, forniscono una soluzione completa per i nostri clienti. Per i settori regolamentati, le funzionalità ibride di Instana offrono la soluzione perfetta e possiamo anche sfruttare la scalabilità del cloud per servire le imprese globali. IBM è il partner ideale per aiutare i clienti di Testinium a migliorare la qualità del software e offrire esperienze orientate al futuro".