TEPL collabora con IBM per creare una piattaforma scalabile e unificata e accelerare l'integrazione post-fusione
Tata Electronics Private Limited (TEPL), un importante attore globale nel settore della produzione di componenti elettroniche, sta incrementando la propria presenza attraverso acquisizioni strategiche in diversi settori. Queste acquisizioni includono servizi di produzione elettronica (EMS), assemblaggio e test di semiconduttori in outsourcing (OSAT), assemblaggio finale, test e confezionamento (FATP), produzione di semiconduttori per conto terzi e servizi di progettazione. Dato che le entità appena acquisite gestivano piattaforme e processi diversi, TEPL si era resa conto dell'importanza di aumentare la visibilità tra applicazioni, sistemi middleware ed ecosistemi dei partner. Una strategia di integrazione perfetta era essenziale per garantire la continuità aziendale, migliorare l'efficienza operativa e liberare l'intero valore di queste acquisizioni.
Per raggiungere questo obiettivo, TEPL ha deciso di creare una struttura di integrazione solida e scalabile per supportare la propria visione aziendale connessa e gli obiettivi di crescita a lungo termine.
Per supportare la loro visione di impresa connessa, TEPL ha adottato il framework di integrazione B2B NextGen, sviluppato da Tata Consultancy Services (TCS), una filiale del gruppo Tata, e basato sulla piattaforma IBM® webMethods® Hybrid Integration. Questo framework pronto per il futuro offriva la scalabilità e la flessibilità necessarie a TEPL per unificare il proprio ecosistema in crescita.
Come primo passo, nel flusso di lavoro è stato introdotto un framework di acquisizione delle conoscenze basato su modelli per documentare e analizzare le interfacce esistenti, le connessioni con i partner e le integrazioni di sistema tra le entità acquisite. Questo processo ha contribuito a creare una base strutturata per un'integrazione perfetta.
TCS ha utilizzato IBM webMethods Hybrid Integration per creare una solida piattaforma di Integrazione applicazione a applicazione (A2A) e B2B che collega i sistemi chiave di TEPL. I sistemi connessi comprendevano il sistema di esecuzione della produzione (Manufacturing execution system, MES), la gestione degli ordini, la gestione del magazzino, la manutenzione, SAP, la gestione del ciclo di vita del prodotto (Product lifecycle management, PLM), la gestione delle relazioni con i fornitori, i sistemi logistici di terze parti e altro ancora.
Grazie alla partnership strategica di TCS con IBM, TEPL è stata in grado di semplificare le licenze e garantire una rapida implementazione della piattaforma di integrazione. Parallelamente, è stato implementato un modello di governance dell'integrazione, che introduce best practice, linee guida standardizzate e ruoli chiaramente definiti per garantire scalabilità, coerenza ed eccellenza operativa a lungo termine.
Con il framework di integrazione B2B NextGen in atto, TEPL ora opera su una dorsale di integrazione sicura e di livello enterprise che collega sistemi interni, partner, fornitori e fornitori di servizi logistici. La piattaforma unificata migliora la visibilità dei dati e supporta una collaborazione senza attriti tra le entità acquisite, consentendo a TEPL di funzionare come un'azienda realmente connessa.
La piattaforma attualmente gestisce più di 100 milioni di transazioni all'anno, con volumi che crescono esponenzialmente man mano che TEPL assimila nuovi impianti, processi e applicazioni, dimostrando la sua scalabilità e robustezza nelle operazioni del mondo reale. La piattaforma ha anche aiutato TEPL ad allineare la tecnologia con le esigenze aziendali, consentendo un processo decisionale più rapido e operazioni basate sugli insight.
Il framework di governance dell'integrazione può aiutare TEPL a integrare le acquisizioni future in modo rapido e coerente, riducendo il time-to-value e supportando la loro strategia di crescita a lungo termine. Nel complesso, l'efficienza operativa è migliorata e i processi sono stati semplificati grazie alla partnership strategica tra TCS e IBM.
Tata Electronics Private Limited (TEPL) è frutto di un investimento diretto del Gruppo Tata, è stata fondata nel 2020 e ha sede a Mumbai, in India. L'azienda è specializzata nella produzione di precisione e nell'assemblaggio e confezionamento di semiconduttori, a supporto di clienti globali nei campi dell'elettronica e dell'high-tech. Tata Electronics svolge un ruolo fondamentale nel far progredire l'ecosistema di produzione elettronica in India e nel contribuire all'autosufficienza del Paese nelle tecnologie dei semiconduttori. Come impresa in rapida crescita, combina infrastrutture all'avanguardia con pratiche orientate alla sostenibilità e una forza lavoro altamente qualificata.
Tata Consultancy Services (TCS) è un'organizzazione globale di servizi IT, consulenza e soluzioni aziendali con sede a Mumbai, India. Fondata nel 1968, TCS fa parte del Gruppo Tata e serve clienti in oltre 150 paesi. L'azienda offre un'ampia gamma di servizi tecnologici e ingegneristici, con una profonda esperienza a livello di trasformazione digitale, tecnologia cloud, AI e integrazione aziendale. Con oltre 600.000 dipendenti e un fatturato superiore ai 29 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2024, TCS è tra le aziende di servizi IT più grandi e rispettate al mondo.
IBM webMethods Hybrid Integration fornisce automazione basata su AI per aiutarti a connettere senza problemi app, API, transazioni B2B, eventi e file nel tuo ambiente ibrido.
