Tata Electronics Private Limited (TEPL), un importante attore globale nel settore della produzione di componenti elettroniche, sta incrementando la propria presenza attraverso acquisizioni strategiche in diversi settori. Queste acquisizioni includono servizi di produzione elettronica (EMS), assemblaggio e test di semiconduttori in outsourcing (OSAT), assemblaggio finale, test e confezionamento (FATP), produzione di semiconduttori per conto terzi e servizi di progettazione. Dato che le entità appena acquisite gestivano piattaforme e processi diversi, TEPL si era resa conto dell'importanza di aumentare la visibilità tra applicazioni, sistemi middleware ed ecosistemi dei partner. Una strategia di integrazione perfetta era essenziale per garantire la continuità aziendale, migliorare l'efficienza operativa e liberare l'intero valore di queste acquisizioni.

Per raggiungere questo obiettivo, TEPL ha deciso di creare una struttura di integrazione solida e scalabile per supportare la propria visione aziendale connessa e gli obiettivi di crescita a lungo termine.