"TechD, azienda leader nell’implementazione di servizi nel settore dei dati e dell'AI, non vede l’ora di collaborare con IBM per implementare e iterare casi d'uso di AI generativa in tutte le aziende. watsonx.ai porta in campo valore e scelta. Molte aziende oggi hanno già proibito alcuni fornitori e prodotti di AI generativa. Disporre di modelli controllati, governati e comprovati che possono essere eseguiti anche offline è fondamentale per la nostra capacità di fornire risultati. Grazie a watsonx.ai le preoccupazioni relative all'organizzazione e ai contratti sono un lontano ricordo. Inoltre, gli acceleratori come NeuralSeek che riducono i tempi di implementazione e manutenzione ci consentono di diminuire i tempi di consegna da 3-4 mesi a 3-4 settimane per molti casi d'uso relativi all'assistenza clienti."



Marc Martina

Proprietario e Presidente/CEO

Technology Dynamics, Inc. (TechD)