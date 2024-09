Per un fornitore di servizi di gioco e lotterie, creare esperienze di lotterie online sicure e accattivanti come giochi interattivi, applicazioni mobili e piattaforme di e-commerce, è fondamentale per aumentare il coinvolgimento del cliente e ottimizzare i ricavi delle lotterie negli Stati e nelle province in cui si svolgono. Risposte accurate e tempestive alle richieste dei giocatori sono fondamentali per mantenere un'esperienza positiva da parte degli utenti finali in un settore in rapida evoluzione.

Un'impresa nordamericana di lotterie e giochi digitali era in difficoltà nel rispondere in modo rapido e coerente alle domande dei giocatori. Il tempo di risposta dell'azienda multi-stato e multi-giurisdizione è stato ostacolato dal volume di domande ricevute e dalla specificità richiesta di ciascuna risposta, secondo le leggi locali applicate a ogni lotteria e alle regole uniche applicate a ogni gioco. I tempi di risposta ritardati hanno provocato insoddisfazione nei giocatori. La velocità di risposta è stata ulteriormente messa a rischio dai cambiamenti quasi in tempo reale nelle informazioni come le vincite, gli annunci dei vincitori e le promozioni stagionali e di altro tipo. Garantire che i giocatori ricevessero informazioni accurate e coerenti era fondamentale, in quanto qualsiasi discrepanza poteva portare a confusione e insoddisfazione, mettendo a rischio il coinvolgimento dei giocatori e, di conseguenza, i ricavi del gioco e della lotteria.