Quando il Regno Unito si è fermato a causa della pandemia di COVID-19, Ian McGinty, Head of Production di Taylor Made Media, ha contattato l'innovativa società di cloud service gestiti BASE Media Cloud, richiedendo di implementare urgentemente una soluzione per la nuova strategia di lavoro da remoto dell'azienda. BASE Media Cloud fornisce soluzioni integrate di storage cloud e software-as-a-service (SaaS) multicloud a marchi multimediali di alto profilo come BBC, COPA90, Formula E, ITV e Objective Media Group. In qualità di partner Aspera, BASE Media Cloud utilizza le soluzioni Aspera on Cloud e IBM® Cloud Object Storage per aumentare l'efficienza nelle soluzioni di distribuzione dei media.

Poiché il personale era costretto a lavorare da remoto, Taylor Made Media necessitava di passare rapidamente dallo storage on-premise e dal workflow manuale dei media. Per mantenere l'efficienza dello scambio multimediale con clienti e colleghi, ha dovuto migrare immediatamente tutti gli asset multimediali su una soluzione di storage cloud, quasi da un giorno all'altro. L'accesso limitato ai data center durante il primo fine settimana di lockdown ha posto notevoli sfide alla migrazione dei dati.

"Quando abbiamo dovuto implementare un workflow di post-produzione da remoto con un breve preavviso, abbiamo contattato BASE che ci ha permesso di avviare le operazioni immediatamente", afferma McGinty. "Non appena tutto è stato online, ci è stato fornito un tutorial su come navigare e utilizzare il sistema che ci ha offerto una visione chiara di come avremmo utilizzato il servizio."