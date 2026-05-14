Con l'espansione della produzione e dei sistemi digitali, le aziende si affidano sempre più a piattaforme come Manufacturing Execution Systems (MES), Enterprise Resource Planning (ERP) e strumenti di Advanced Planning and Scheduling (APS) per gestire le operazioni. Ma cosa succede quando questi sistemi non funzionano insieme?

In Suzhou Universal, la crescente complessità ha creato sfide operative significative. I dati erano sparsi tra i sistemi, l'analisi della qualità si basava molto sullo sforzo manuale e gli aggiustamenti di programmazione erano lenti e soggetti a errori. Le semplici query tra sistemi potevano richiedere fino a 30 minuti, mentre i problemi di produzione erano difficili da identificare in tempo reale.

Senza un livello di dati unificato e con un'automazione limitata, il processo decisionale era in ritardo rispetto alle esigenze di produzione. Senza il cambiamento, l'organizzazione rischiava inefficienze, lacune nella qualità e l'incapacità di rispondere rapidamente alle richieste di produzione dinamiche.