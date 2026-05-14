L'agentic AI e l'orchestrazione unificano dati e pianificazione per operazioni di produzione più intelligenti
Con l'espansione della produzione e dei sistemi digitali, le aziende si affidano sempre più a piattaforme come Manufacturing Execution Systems (MES), Enterprise Resource Planning (ERP) e strumenti di Advanced Planning and Scheduling (APS) per gestire le operazioni. Ma cosa succede quando questi sistemi non funzionano insieme?
In Suzhou Universal, la crescente complessità ha creato sfide operative significative. I dati erano sparsi tra i sistemi, l'analisi della qualità si basava molto sullo sforzo manuale e gli aggiustamenti di programmazione erano lenti e soggetti a errori. Le semplici query tra sistemi potevano richiedere fino a 30 minuti, mentre i problemi di produzione erano difficili da identificare in tempo reale.
Senza un livello di dati unificato e con un'automazione limitata, il processo decisionale era in ritardo rispetto alle esigenze di produzione. Senza il cambiamento, l'organizzazione rischiava inefficienze, lacune nella qualità e l'incapacità di rispondere rapidamente alle richieste di produzione dinamiche.
Per affrontare queste sfide, Suzhou Universal ha collaborato con X-POWER per implementare una piattaforma agentic AI basata su IBM® watsonx Orchestrate. L'obiettivo non era solo implementare agenti AI, ma orchestrare dati, workflow e sistemi, permettendo un processo decisionale intelligente e coordinato tra le operazioni di produzione.
La piattaforma integra i principali sistemi aziendali, tra cui MES, ERP, APS e sistemi di qualità, in una base di dati unificata. Utilizzando l'interazione con il linguaggio naturale, gli utenti possono accedere a insight, analizzare la qualità della produzione e gestire la pianificazione senza problemi, senza passare da un sistema all'altro.
Al centro della soluzione c'è l'orchestrazione. Coordinando i dati tra i sistemi e permettendo agli agenti di lavorare con un contesto condiviso, la piattaforma garantisce risultati più accurati, coerenti e scalabili. Questo approccio consente alle aziende di andare oltre l'automazione isolata, verso un'intelligenza connessa a livello aziendale.
Sono stati implementati due scenari chiave per generare valore immediato:
Orchestrando dati, agenti e workflow, Suzhou Universal ha trasformato processi frammentati in un sistema di produzione unificato e intelligente.
Con la piattaforma di agentic AI, Suzhou Universal ha migliorato significativamente l'efficienza operativa e la velocità di processo decisionale. Le query intersistema che prima richiedevano fino a 30 minuti, ora vengono completate in pochi secondi, mentre l'analisi automatizzata riduce il tempo di elaborazione da 30 minuti a meno di un minuto.
L'agente Intelligent Quality Inquiry consente un'identificazione più rapida dei problemi di produzione, migliorando la precisione della causa principale del 60% e consentendo ai team di rispondere in modo proattivo. Allo stesso tempo, l'agente di programmazione della produzione migliora l'agilità, aumentando l'efficienza della programmazione di oltre il 30% e riducendo gli errori manuali del 70% grazie al workflow di convalidazione integrato.
Eliminando i silos di dati e consentendo insight orchestrati in tempo reale, Suzhou Universal può ora operare con maggiore velocità, precisione e sicurezza. La piattaforma fornisce una base scalabile per l'innovazione futura, supportando il continuo progresso nella produzione intelligente e basata sui dati.
Suzhou Universal è un'azienda manifatturiera con sede in Cina specializzata nella produzione industriale di catene e componenti di precisione. Con sede a Suzhou, serve clienti globali nei settori automobilistico e industriale, offrendo soluzioni produttive di alta qualità e scalabili, supportate da sistemi avanzati di produzione e qualità.
X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd., fondata nel 2018 e con sede a Suzhou, in Cina, sviluppa software per la produzione intelligente e soluzioni digitali integrate. Supportata da Suzhou Global Technology, serve piccoli e medi produttori, aiutandoli a migliorare efficienza, qualità e flessibilità.
© Copyright IBM Corporation, maggio 2026.
IBM, il logo IBM e IBM watsonx Orchestrate sono marchi di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.