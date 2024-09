"Il campo d'applicazione di watsonx è molto ampio, e siamo molto entusiasti delle opportunità che offre.

Grazie ai modelli di watsonx.ai e alla capacità di sfruttare i dati governati su watsonx.data contiamo di definire una serie di casi d'uso specifici, come ad esempio le previsioni di vendita, il rilevamento delle anomalie e l'analisi predittiva. Queste funzionalità consentiranno di prendere decisioni informate, ottimizzare i processi e promuovere l'efficienza durante le nostre operazioni. Siamo entusiasti delle possibilità che ci attendono e dell'impatto positivo che creeremo nel nostro percorso digitale.



Navjot Bhogal

VP e Global Head – Cloud & Data Practice

STL Digital

"La potenza dei modelli watsonx.ai, combinata con la capacità di sfruttare i dati governati in watsonx.data, consente di costruire, addestrare, ottimizzare e distribuire modelli personalizzati su vasta scala. Questo ci consentirà di sbloccare insight preziosi e ottenere risultati significativi per i nostri clienti."

Raman Venkatraman

CEO

STL Digital

"I nostri clienti mettono i dati e l'AI al centro di tutto ciò che facciamo per migliorare il ripristino, l'ottimizzazione della produzione, aumentare la sicurezza e massimizzare la produttività in tutte le nostre operazioni".

Gopinathan Krishnaswami

Vicepresidente e Head of Technology Industry Vertical

STL Digital

"La giusta base di dati, l'accesso semplificato ai dati e l'automazione su larga scala lo rendono possibile, motivo per cui watsonx sarà una componente fondamentale della nostra strategia. Watsonx.data ci permetterà di accedere e analizzare facilmente i dati generati dai sensori su campo e da vari impianti di produzione, per supportare l'analisi predittiva e in tempo reale Non vediamo l'ora di raggiungere diversi casi d'uso attraverso la potenza dei modelli watsonx.ai e di poter utilizzare i dati governati in watsonx.data per creare, addestrare, adattare e distribuire modelli personalizzati su larga scala."

Jerry Endlich

Presidente

Sterling Technology Group