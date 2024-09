"Il team di Sterling Technology Group è entusiasta di poter mostrare ai clienti come possono avviare o migliorare l'implementazione dell'AI tramite Watsonx. Watsonx aiuterà le aziende a introdurre l'AI nella propria organizzazione velocemente e con precisione e fiducia, attraverso un'unica piattaforma integrata."

"Mentre alcune organizzazioni si concentrano solo su una particolare applicazione, watsonx.data, watsonx.ai o watsonx.governance, il nostro team preferisce presentare un "caso d'uso" reale, collaudato, ripetibile e riconoscibile dall'inizio alla fine. Attraverso la collaborazione, siamo in grado di dimostrare come sfruttare la piattaforma per proteggere i dati attraverso l'implementazione e il monitoraggio di soluzioni di AI spiegabili e basate sui dati. Ti mostriamo come sfruttare in modo efficiente l'AI generativa per migliorare l'esperienza del cliente, aumentare l'efficacia del marketing o semplificare gli sforzi di modernizzazione dell'IA."



Jerry Endlich

Presidente

Sterling Technology Group (Sterling Tech)