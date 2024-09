Non appena lo Stato ha stanziato un budget per la trasformazione del sistema, i dirigenti del DAS hanno iniziato a cercare una piattaforma HR basata sul cloud che potesse soddisfare i requisiti attuali e scalare per la crescita futura. "Lo stato dell'Oregon ha un processo di appalto molto solido e abbiamo coinvolto molte persone per valutare le numerose alternative che ci venivano presentate", afferma Zike. Abbiamo parlato anche con i governi di altri stati e abbiamo ottenuto referenze. È così che è stato scelto Workday."

Il team DAS dell'Oregon ha riconosciuto che far parte della comunità di utenti di Workday avrebbe offerto anche vantaggi operativi fondamentali. "Riuscire a parlare con altre entità ed esplorare le best practice è stato un grande vantaggio", afferma Zike. "E avere un sistema regolarmente aggiornato con le modifiche normative è molto meglio che dover capire come programmare il nostro sistema per apportare le modifiche."

Al momento di scegliere un partner per integrare la soluzione Workday HR nel complesso ambiente dei sistemi dell'Oregon, il DAS ha cercato un'azienda che avesse un'esperienza consolidata con lo Stato e che fosse anche impegnata in un rapporto di collaborazione. "Sapevamo che gli operatori di IBM sarebbero stati i più intelligenti e che erano esperti", afferma Martinez. "Ma hanno chiarito che ci avrebbero ascoltato e che lo avremmo fatto insieme. Questo è stato molto interessante per noi."

Un altro fattore che ha portato alla scelta di IBM come partner per l'integrazione dei sistemi è stata la sua esperienza nella collaborazione con organizzazioni governative. "Acquisire conoscenze essenziali di come il sistema possa supportare l'amministrazione è stato molto utile", afferma Zike. "Inoltre, la proposta e la direzione da prendere erano chiare".

Prima dell'implementazione, IBM ha condotto i workshop di Design Thinking per garantire che la nuova piattaforma HR fosse in grado di soddisfare le esigenze di clienti specifici. Sono stati utilizzati metodi Kanban per visualizzare e pianificare i processi e sono state create e testate le figure tipo per orientare lo sviluppo in base alle esperienze reali degli utenti. "Avevamo un team eterogeneo proveniente da diverse agenzie e tipi di lavoro", afferma Lawson. "Il Design Thinking ci ha aiutato a comprendere le loro prospettive ed è stato uno strumento utile."

La migrazione da processi manuali a un sistema automatizzato rappresentava una sfida significativa per la cultura del lavoro. "A molti dei nostri manager non era mai stato chiesto di fare nulla in un sistema automatizzato e facevano affidamento sui documenti cartacei per le azioni del personale", afferma Zike. "Chiedere loro di utilizzare un sistema come Workday e di interagire con la tecnologia è stata una vera novità per loro, ed è proprio in questo ambito che avevamo davvero l'esigenza di gestire il cambiamento."

"Avevamo un esperto IBM dedicato alla gestione del cambiamento e ci è stato di grande aiuto", afferma Martinez. "Questo progetto ha rappresentato un enorme mutamento di paradigma per lo stato dell'Oregon. Prima eravamo un sistema transazionale e ora siamo passati a un intero sistema di processi aziendali."

Il DAS ha implementato moduli Workday in fasi, a partire da Core HR, Compensation, Recruiting, Absence Management, Talent Suite e, più recentemente, Learning. "L'implementazione di Workday Learning è stata la più semplice della mia carriera", afferma Zike. "Ci aspettavamo che qualcosa andasse storto e non è successo nulla. È stato accolto molto bene”.

"L'Oregon ha fatto un ottimo lavoro per sfruttare Workday per tutto ciò che può offrire allo Stato", afferma Chad Duffy, Regional Sales Manager di Workday. "Noi tre, Workday, IBM e DAS, abbiamo lavorato insieme per determinare chi deve essere coinvolto, come questo risponde alle loro esigenze e per assicurarci che lo Stato ne comprenda il valore."