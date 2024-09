StarHub (link esterno a ibm.com) è un'azienda leader di Singapore che offre comunicazioni di eccellenza, intrattenimento e soluzioni digitali. Con la loro vasta infrastruttura in fibra e wireless e le partnership globali, offrono alle persone, alle case e alle aziende servizi mobili e fissi di qualità, un'ampia suite di contenuti premium e una gamma diversificata di soluzioni di comunicazione. Sviluppano e offrono inoltre soluzioni per i clienti aziendali e governativi, come AI, sicurezza informatica, analytics dei dati, Internet of Things e robotica.