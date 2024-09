L'unico aspetto degli attacchi informatici a non essere cambiato è l'esigenza di individuare e mitigare le minacce con la massima velocità.

Gli strumenti e i servizi di difesa di livello mondiale di Sophos fanno proprio questo: aiutano le organizzazioni a rispondere rapidamente, espellere gli aggressori e riparare i danni. Infatti, oltre 500.000 organizzazioni e milioni di consumatori in oltre 150 paesi si affidano alle soluzioni di protezione dell'azienda. E, grazie alla tecnologia IBM® Sterling Supply Chain Business Network, Sophos può elaborare gli ordini per le sue fondamentali soluzioni di sicurezza informatica in modo più rapido.

Sophos vende offerte esclusivamente tramite un canale multilivello. Utilizza una rete globale di distributori per inoltrare gli ordini dai rivenditori di tutto il mondo. L'elaborazione rapida e accurata degli ordini è fondamentale: se un'organizzazione acquista un software di sicurezza, lo vuole il prima possibile.

Rachel Lacy, Senior Director di IT Applications di Sophos, spiega: "Ciò che è davvero importante per il canale è un'esperienza di acquisto fluida. Quando lavoriamo con distributori su EDI (electronic data interchange), vogliamo ridurre l'attrito ed elaborare gli ordini più rapidamente, oltre ovviamente a fornire un meccanismo semplice per effettuare ordini con noi."

In passato, i distributori inviavano gli ordini per telefono, e-mail o fax. Il team di elaborazione degli ordini quindi reinseriva le richieste nel sistema di order management di Sophos. I processi manuali non solo richiedevano molto tempo, ma rendevano anche difficile per Sophos e i suoi distributori sapere a che punto del flusso si trovava un ordine. Man mano che il volume degli ordini cresceva, l'azienda si è resa conto che il suo team avrebbe presto raggiunto il limite massimo, cosa che avrebbe potuto ostacolare la crescita.

Paul Warren, Direttore di Order Management di Sophos, aggiunge: "Oltre a richiedere tempo e impegno per tracciare ed elaborare gli ordini, il nostro approccio manuale implicava che esistesse sempre il rischio che l'errore umano intervenisse nel processo e causasse ritardi. Per sostenere la nostra crescita a lungo termine, avevamo bisogno di comunicare con i nostri partner commerciali in modo più rapido ed efficiente. Per questo, abbiamo cercato un modo per automatizzare il processo".