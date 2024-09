Solitaire Interglobal Ltd.

Prima di lanciare Wenebojo, SIL ha dedicato molti anni alla modellazione predittiva complessa delle prestazioni e continua a farlo ancora oggi. Infatti, l'organizzazione utilizza il suo strumento, The Global Security Watch, per creare più di 250 milioni di modelli di prestazioni all'anno, generando trilioni di punti dati incentrati sulla sicurezza e sulla qualità del servizio. Quindi quando è giunto il momento di scegliere una piattaforma per supportare Wenebojo, Lind e il suo team sapevano esattamente come affrontare la domanda.

Spiega: "Abbiamo eseguito un numero enorme di modelli cercando di determinare quale fosse l'impatto e quali fossero i fattori di rischio. La piattaforma che si è classificata al primo posto, ogni volta, è stata IBM Z."

Una volta individuata la piattaforma Z come prodotto preferito in termini di sicurezza e qualità del servizio, SIL ha scelto di utilizzarla come architettura su cui costruire l'intera soluzione cloud. L'infrastruttura include anche la piattaforma LinuxONE e tre offerte IBM Cloud Hyper Protect Services: la soluzione IBM Cloud Hyper Protect DBaaS per la riservatezza dei dati, la tecnologia IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers per il controllo degli accessi e il software IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services per la gestione delle chiavi. Questa combinazione di prodotti fornisce a SIL un ambiente ideale per Wenebojo: l'architettura Z e la piattaforma LinuxONE ottimizzata per IBM Cloud sono progettate per sicurezza, affidabilità e scalabilità, mentre la soluzione IBM Cloud Hyper Protect Services offre un comodo modello "as-a-service".

Secondo Marisha Jason Kurhara, Director of Analytics di SIL, lo spostamento dell'intero flusso di produzione di Wenebojo's (11 siti Web distinti, 23 database, 22 milioni di righe di codice e 15 TB di dati) al nuovo ambiente era sorprendentemente fluido e richiedeva poco più di 27 ore. E, sottolinea, anche la gestione continua della piattaforma è semplice: "Uno dei maggiori vantaggi è che non dobbiamo avere un data center. Non dobbiamo pagare tecnici per farlo. Sappiamo che tutto sarà svolto correttamente e questo è un grande vantaggio", afferma.