Da più di un secolo, SOCOMEC è all'avanguardia nella distribuzione indipendente di energia a bassa tensione. I suoi dispositivi e servizi elettrici svolgono un ruolo chiave nel mantenere gli ambienti critici alimentati quando e dove è più importante. Anche se raramente è sotto i riflettori, l'energia a bassa tensione viene utilizzata per mantenere tutto, dai data center e gli ospedali, fino alle reti modulari e allo stoccaggio di energia rinnovabile. È la forza invisibile che consente le cure salvavita, illumina i data center e mantiene il flusso di energia rinnovabile, anche quando la rete è sotto pressione.

Con le nuove difficoltà macroeconomiche e le perturbazioni geopolitiche, mantenere i sistemi a bassa tensione sicuri, efficienti e pronti a scalare è diventato più importante che mai. Per affrontare queste sfide, SOCOMEC ha adottato un approccio radicalmente nuovo all'integrazione e all'automazione. Alla ricerca di una soluzione end-to-end che potesse essere utilizzata da tutti i membri del suo team, l'azienda ha deciso di implementare la piattaforma IBM webMethods Hybrid Integration.