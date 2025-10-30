SOCOMEC, leader mondiale nel settore energetico, ottiene visibilità e autonomia del workflow a 360° con l'integrazione ibrida
Da più di un secolo, SOCOMEC è all'avanguardia nella distribuzione indipendente di energia a bassa tensione. I suoi dispositivi e servizi elettrici svolgono un ruolo chiave nel mantenere gli ambienti critici alimentati quando e dove è più importante. Anche se raramente è sotto i riflettori, l'energia a bassa tensione viene utilizzata per mantenere tutto, dai data center e gli ospedali, fino alle reti modulari e allo stoccaggio di energia rinnovabile. È la forza invisibile che consente le cure salvavita, illumina i data center e mantiene il flusso di energia rinnovabile, anche quando la rete è sotto pressione.
Con le nuove difficoltà macroeconomiche e le perturbazioni geopolitiche, mantenere i sistemi a bassa tensione sicuri, efficienti e pronti a scalare è diventato più importante che mai. Per affrontare queste sfide, SOCOMEC ha adottato un approccio radicalmente nuovo all'integrazione e all'automazione. Alla ricerca di una soluzione end-to-end che potesse essere utilizzata da tutti i membri del suo team, l'azienda ha deciso di implementare la piattaforma IBM webMethods Hybrid Integration.
Prima di collaborare con IBM, SOCOMEC si affidava a motori di workflow che richiedevano troppe app e correzioni per stare al passo con le esigenze moderne. Le integrazioni erano point-to-point e la visibilità tra i sistemi era limitata. "Necessitavamo di qualcosa che potesse orchestrare i workflow tra le applicazioni, internamente ed esternamente", afferma Michael Kister, responsabile IT di SOCOMEC. "Stavamo ampliando l'uso di Salesforce e di altri strumenti cloud e necessitavamo di una piattaforma che potesse tenere il passo".
IBM webMethods Hybrid Integration supporta l'integrazione in tempo reale, l'orchestrazione centralizzata del workflow e la gestione sicura delle API. Ciò ha dato a SOCOMEC la flessibilità di connettere i sistemi legacy con le moderne applicazioni Software as a Service (SaaS), consentendo uno scambio di dati ottimale tra funzioni aziendali e partner. Utilizzando le funzionalità ibride della soluzione, l'azienda può ora scalare in ambienti cloud e on-premise senza compromettere le prestazioni o la sicurezza.
Le funzionalità di analytics integrate della piattaforma offrono una visibilità approfondita sulle prestazioni del sistema, consentendo a SOCOMEC di perfezionare continuamente le proprie operazioni. Le caratteristiche di sicurezza avanzate aiutano a proteggere i dati sensibili in ogni punto di contatto, rafforzando la fiducia e l'affidabilità. Insieme, queste funzionalità hanno permesso a SOCOMEC di innovare più rapidamente, mantenendo al contempo una base IT stabile e sicura.
La migrazione Enterprise Resource Planning (ERP) di SOCOMEC includeva integrazioni per la gestione degli ordini, la fatturazione, il controllo delle scorte e gli acquisti. La società ha utilizzato IBM WebMethods Hybrid Integration per ridisegnare 65 processi aziendali e integrare più di 100 applicazioni. 11 filiali operano attualmente con una visibilità completa dei dati a 360°. Il sistema ora gestisce oltre 10.000 interfacce al giorno e si adatta continuamente ogni volta che vengono aggiunti nuovi processi.
Con il nuovo sistema, i clienti, partner e distributori SOCOMEC possono visualizzare preventivi, fatture, spedizioni e stato degli ordini tramite le community di Salesforce, senza bisogno di interventi da parte dell'IT. Kister osserva: "webMethods ci offre una visione centralizzata di tutto. Se vogliamo cambiare una cosa, possiamo vedere subito come influisce su altre aree".
SOCOMEC ha inoltre eliminato l'esposizione dell'infrastruttura interna, sostituendo un'architettura complessa di proxy e firewall con un API gateway. IBM webMethods Hybrid Integration è dotato di protezione avanzata dalle minacce, controlli di accesso basati sui ruoli e flussi di dati crittografati. Queste caratteristiche aiutano a gestire la sicurezza e la conformità in ogni punto di integrazione, anche se il sistema è scalabile negli ambienti cloud e on-premise. Il passaggio ai servizi basati su cloud aiuta a ridurre i costi di elaborazione, aumentare la scalabilità e sostenere gli obiettivi di sostenibilità.
Grazie all'automazione più intelligente, i team aziendali di SOCOMEC possono ora risolvere la maggior parte delle eccezioni del workflow autonomamente, ad esempio nell'evasione degli ordini. Quando si verifica un errore dovuto a blocchi finanziari, mancanza di inventario o invio di un prodotto sbagliato, il team viene avvisato immediatamente. Hanno accesso e visibilità al workflow all'interno di una console e possono agire per correggere l'errore con pochi clic. "In passato, nessuno sapeva che si era verificato un errore fino a giorni o settimane dopo", afferma Kister. "E anche allora, il reparto IT veniva contattato tramite e-mail e supponeva che il problema richiedesse un aggiornamento, una modifica SQL o qualche altro intervento tecnico che in realtà non era necessario. Ora, il personale aziendale può risolvere la maggior parte delle eccezioni da solo e l'IT viene coinvolto solo per motivi tecnici".
Guardando al futuro, SOCOMEC mira a implementare strumenti e workflow simili per supportare più di 400 tecnici qualificati. Hanno anche intenzione di adottare microservizi e DevOps, due mosse rese più semplici dalla base creata con IBM WebMethods Hybrid Integration.
Ogni vita toccata da SOCOMEC dipende dall'affidabilità. Unendo la potenza del cloud, delle API e dell'integrazione, SOCOMEC ha ottenuto maggiore visibilità, maggiore sicurezza e connettività ottimale. Insieme, questi progressi dovrebbero aiutare SOCOMEC a mantenere le luci accese per molte generazioni a venire.
SOCOMEC è una società leader nella produzione e nei servizi elettrici, specializzata nella distribuzione di energia a bassa tensione. Con oltre un secolo di innovazione, il loro team mondiale di esperti aiuta a mantenere operativi data center, strutture sanitarie e infrastrutture critiche 24 ore su 24. Nel 2022, Socomec ha ottenuto il rating "Gold" dall'agenzia indipendente di rating per la responsabilità sociale d'impresa (CSR) EcoVadis, collocandosi tra il 5% delle aziende migliori per la sostenibilità sia nelle pratiche commerciali che nella cultura.
L'automazione basata su AI scala l'agilità tra API, app, eventi, file ed Electronic Data Interchange (EDI) B2B.
